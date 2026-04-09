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Tijuana, 9 de abril. - Este jueves se registraron disturbios dentro del penal La Mesa, en Tijuana, en el que se reportó al menos a una persona lesionada. Familiares acusan que el conflicto estalló luego de que un .

Fue poco después de las dos de la tarde cuando se reportó una serie de disturbios dentro de la prisión, inmediatamente familiares y elementos de las corporaciones de seguridad cubrieron el perímetro para .

Familiares acusan que el conflicto estalló luego de que un custodio golpeara a uno de los internos. Fotos Aimee Melo/ EL UNIVERSAL
Familiares acusan que el conflicto estalló luego de que un custodio golpeara a uno de los internos. Fotos Aimee Melo/ EL UNIVERSAL

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Mientras oficiales custodiaban el edificio y alrededor familiares llegaron para preguntar por los internos. Jenny fue uno de los familiares que tuvo autorización para entrar y verificar el estado de las personas dentro.

Explicó que su familia narró que dos internos se pelaron, pero intervino un custodio quien los esposó, pero al tenerlos sometidos y siguió golpeándolos, lo que ocasionó que otros compañeros e internos reaccionaran.

Mientras oficiales custodiaban el edificio y alrededor familiares llegaron para preguntar por los internos. Fotos Aimee Melo/ EL UNIVERSAL
Mientras oficiales custodiaban el edificio y alrededor familiares llegaron para preguntar por los internos. Fotos Aimee Melo/ EL UNIVERSAL

“No pudimos ver a todos solos a muy poquitos y no llegamos a los edificios, estábamos en un módulo, el 6, donde dicen que ocurrió todo. Y ahí nos dijeron que se salió de control porque un custodio cometió abuso”.

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dmrr/cr

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