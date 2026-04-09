Tijuana, 9 de abril. - Este jueves se registraron disturbios dentro del penal La Mesa, en Tijuana, en el que se reportó al menos a una persona lesionada. Familiares acusan que el conflicto estalló luego de que un custodio golpeara a uno de los internos.

Fue poco después de las dos de la tarde cuando se reportó una serie de disturbios dentro de la prisión, inmediatamente familiares y elementos de las corporaciones de seguridad cubrieron el perímetro para blindarlo y cerrar el paso.

Familiares acusan que el conflicto estalló luego de que un custodio golpeara a uno de los internos. Fotos Aimee Melo/ EL UNIVERSAL

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Mientras oficiales custodiaban el edificio y alrededor familiares llegaron para preguntar por los internos. Jenny fue uno de los familiares que tuvo autorización para entrar y verificar el estado de las personas dentro.

Explicó que su familia narró que dos internos se pelaron, pero intervino un custodio quien los esposó, pero al tenerlos sometidos los roció con gas y siguió golpeándolos, lo que ocasionó que otros compañeros e internos reaccionaran.

Mientras oficiales custodiaban el edificio y alrededor familiares llegaron para preguntar por los internos. Fotos Aimee Melo/ EL UNIVERSAL

“No pudimos ver a todos solos a muy poquitos y no llegamos a los edificios, estábamos en un módulo, el 6, donde dicen que ocurrió todo. Y ahí nos dijeron que se salió de control porque un custodio cometió abuso”.

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