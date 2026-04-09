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Culiacán, Sin. A 9 de abril. - En el segundo cuadro de la ciudad, frente a un bar, ubicado por la calle Vicente Guerrero, una mujer joven fue . Pese a que los cuerpos de auxilio acudieron minutos después del reporte, los paramédicos determinaron que esta no presentaba signos vitales.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad y al personal de la Cruz Roja, sobre disparos contra una mujer fuera de un hotel y frente a un bar, en la zona conocida como la , al acudir al sitio encontraron tirada a la víctima sin signos vitales.

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Los peritos de la Fiscalía General del Estado notificados sobre el feminicidio acudieron al lugar del ataque, donde resguardaron varios casquillos percutidos e iniciaron la recopilación de datos evidencias y posibles testimonios que permitan identificar a la víctima.

Pese a que, en esa zona, se desarrolla mucho comercio, los del lugar, sin que se conozca si estos viajaban en algún tipo de vehículo, por lo que las autoridades iniciaron los primeros trabajos para su identificación.

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dmrr/cr

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