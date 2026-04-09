Chihuahua. - Un total de 41 cuerpos no identificados y que estaban sin reclamar o sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) fueron inhumados en Chihuahua.

La acción la llevó a cabo este día la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en conjunto con la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Según se detalló, la acción comenzó con la disposición de los cadáveres, desde la tarde del miércoles 08 de abril con la apertura de fosas por parte de personal del panteón municipal número 3 así como el traslado de los ataúdes con los cuerpos.

Inhuman 41 cuerpos no identificados en Chihuahua; aplican estudios para futura identificación. Foto: Especial.

El Fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado dio a conocer que la inhumación realizada en el panteón municipal permitirá desahogar de manera parcial las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Lee también Sindicalizados bloquean Palacio Municipal de Mulegé, BCS; exigen mejores salarios y prestaciones

De los 41 cuerpos que fueron inhumados 37 corresponden a masculinos, tres son del sexo femenino y uno sin determinar.

Las causas de fallecimiento son: homicidio, suicidio, hechos de tránsito como choques o atropellos, accidentales como caídas, causas naturales y un caso por inanición (desnutrición severa).

Inhuman 41 cuerpos no identificados en Chihuahua; aplican estudios para futura identificación. Foto: Especial.

El coordinador de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Occidente, Edmundo Chacón Lazo, afirmó que a los 41 cuerpos se les hicieron los estudios técnicos y científicos y se les toma muestra para una posible identificación posterior.

Dijo que, si en un futuro acude alguien a tratar de identificar, se le toman las muestras, se hace el cotejo correspondiente lo que permitirá informarle en qué lugar específico se encuentra su familiar en caso de obtener resultado positivo.

Lee también Morena Hidalgo exige austeridad a funcionarios; advierte sanciones por exceso de salarios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr