Pachuca.- Tras señalar que existen múltiples señalamientos contra servidores públicos, principalmente en el ámbito municipal, que no se conducen conforme a los principios de Morena, el dirigente estatal de este partido en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, hizo un llamado a la austeridad y la responsabilidad, advirtiendo que, de lo contrario, deberán asumir las consecuencias.

El líder morenista indicó que se han recibido diversas denuncias sobre funcionarios municipales que rebasan en sus salarios los límites de la austeridad, uno de los principales postulados de este instituto político.

Ante ello, resaltó que la austeridad no es opcional para quienes militan en Morena, sino una obligación ética y política, especialmente para quienes ocupan un cargo público, ya que debe existir congruencia con los principios del partido.

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Advirtió que quienes no estén dispuestos a conducirse bajo estos lineamientos serán señalados ante las instancias correspondientes para que enfrenten las consecuencias de sus actos, sin importar el cargo que desempeñen dentro de la administración pública.

Marco Antonio Rico aseveró que quienes busquen participar en futuros procesos políticos deben ser conscientes de que deberán cumplir con todos los lineamientos, ya que, si bien es un derecho legítimo aspirar a nuevos cargos, este debe estar acompañado de un buen desempeño y una trayectoria limpia.

Aseguró que esto será determinante en la valoración de los perfiles que participen en procesos electorales, por lo que reiteró el llamado a cumplió con la ley de austeridad.

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“La intención es avanzar hacia un esquema donde la austeridad tenga un carácter más vinculante y no solo quede como un llamado político”, señaló.

Agregó que, de ser necesario, se fortalecerán los mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento de estos principios, a fin de que todos quienes integran este proyecto lo hagan bajo las mismas reglas.

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