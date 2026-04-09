Pachuca.- Alrededor de 2 mil 500 litros de combustible fueron recuperados en dos operativos realizados por fuerzas federales y estatales en los municipios de Nopala y Tepeapulco, en el estado de Hidalgo, donde además se aseguraron diversos implementos utilizados para la comisión de este delito.

Se dio a conocer que, durante estas acciones, también se detectaron e inhabilitaron dos tomas clandestinas conectadas de manera subterránea en la localidad de Maravillas, en el municipio de Nopala.

En este sitio, la Fiscalía General de la República también ejecutó una orden de cateo en dos inmuebles ubicados en la comunidad de El Mangui.

Lee también Cuba pide a México reservar datos sobre ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución

En ese lugar se aseguraron seis bidones con hidrocarburo, 160 metros de manguera de alta presión y un contenedor con aproximadamente 400 litros de combustible, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Por otra parte, en el municipio de Tepeapulco se desmanteló una bodega utilizada para el almacenamiento ilegal de combustible. Mediante acciones coordinadas, se ubicó este punto clandestino en la zona del Altiplano, específicamente en la colonia Las Haciendas.

En el sitio fueron asegurados 2 mil 190 litros de combustible, así como 14 contenedores plásticos con capacidades que van de los 20 a los 200 litros, además de 44 recipientes vacíos de distintas dimensiones.

Lee también Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

Las autoridades señalaron que el inmueble era utilizado para el resguardo ilegal de hidrocarburo, lo que representaba un grave riesgo para la seguridad de los habitantes de la zona.

Los operativos se realizaron de manera coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL