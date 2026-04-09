LA PAZ, BCS.— Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Mulegé en Baja California Sur bloquearon los accesos al Palacio Municipal y a las instalaciones del organismo operador de agua (OOMSAPAS), como medida de presión en el proceso de negociación contractual que mantienen con la autoridad.

El líder sindical de la sección, José Antonio Verduzco Casillas, señaló que la protesta fue acordada por la base trabajadora y contempla el cierre de los edificios durante la jornada, con el objetivo de exigir mejores condiciones salariales y de prestaciones.

Añadió que la propuesta del Ayuntamiento es insuficiente frente a incrementos otorgados en otros municipios del estado, por lo que mantienen las acciones de presión mientras continúan las negociaciones.

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Se prevé que autoridades municipales y representantes sindicales sostengan reuniones para buscar un acuerdo durante este día, en un proceso que deberá resolverse antes del 15 de abril, fecha establecida ante el Tribunal de Justicia Laboral para concluir con el proceso.

Por su parte, el secretario general del Sindicato, Marco Antonio Cota Aguilar, declaró que otros municipios ya alcanzaron acuerdos, como en el caso de Los Cabos, donde se autorizó 9 por ciento de incremento al salario base y 8 por ciento en prestaciones. En el caso de otros poderes, se logró –dijo– un 6.5 por ciento al salario y 7 por ciento en prestaciones. En contraste, las autoridades de Mulegé ofrecen 4 por ciento en sueldo.

Gobernador respalda propuesta municipal

En este contexto, el gobernador Víctor Castro Cosío respaldó la propuesta planteada por la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, al considerar que se ajusta a las condiciones financieras del municipio.

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“La propuesta que está haciendo la compañera alcaldesa es adecuada a las condiciones del municipio de Mulegé”.

El mandatario también llamó a los trabajadores a considerar la situación económica de la demarcación, pues es uno de los municipios con más dificultades financieras, subrayó, y eso dificulta la maniobra de la autoridad en esta negociación.

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