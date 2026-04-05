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LOS CABOS, BCS., 5 de abril.— Ocho personas fueron atendidas por presunta intoxicación en el interior de un , luego de que se reportara a varias de ellas inconscientes durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos, el incidente ocurrió alrededor de las 04:36 horas en el establecimiento “El Papi”, ubicado sobre el bulevar Centenario, en la colonia Centro.

Al llegar al lugar, elementos de las estaciones Centro y San José Viejo confirmaron que cinco personas se encontraban inconscientes y tres más presentaban síntomas de intoxicación por una sustancia no identificada.

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Como resultado de la intervención cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron trasladadas para recibir atención médica, al presentar .

En el operativo participaron unidades de bomberos, así como personal de la Cruz Roja Mexicana, servicios médicos privados, Protección Civil y corporaciones de seguridad.

Hasta el momento, , por lo que autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

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