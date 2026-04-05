LOS CABOS, BCS., 5 de abril.— Ocho personas fueron atendidas por presunta intoxicación en el interior de un bar en San José del Cabo, luego de que se reportara a varias de ellas inconscientes durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos, el incidente ocurrió alrededor de las 04:36 horas en el establecimiento “El Papi”, ubicado sobre el bulevar Centenario, en la colonia Centro.

Al llegar al lugar, elementos de las estaciones Centro y San José Viejo confirmaron que cinco personas se encontraban inconscientes y tres más presentaban síntomas de intoxicación por una sustancia no identificada.

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Como resultado de la intervención cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron trasladadas para recibir atención médica, al presentar dificultad para respirar.

En el operativo participaron unidades de bomberos, así como personal de la Cruz Roja Mexicana, servicios médicos privados, Protección Civil y corporaciones de seguridad.

Hasta el momento, no se ha determinado el origen de la sustancia, por lo que autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

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