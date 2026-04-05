La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad y protección ciudadana en el sexenio pasado, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

De encontrarse culpable, el ex funcionario estatal podría ser condenado hasta por 60 años de prisión.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia estatal, la autoridad judicial determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Asimismo, el Juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el presunto líder del grupo criminal "La Barredora" o "comandante H" permanecerá privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, desde donde compareció por videoconferencia.

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Es importante señalar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece penas de 40 a 60 años de prisión. Dicha sanción puede incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima es del sexo femenino; además, de comprobarse la responsabilidad de un servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación para cualquier cargo o comisión pública hasta por el doble del lapso de la privación de la libertad impuesta.

"De acuerdo con el Artículo 13 del CNPP, Hernán “N” se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional", señaló la dependencia.

La FGE afirma que continuara con las investigaciones pertinentes hasta el total esclarecimiento de los hechos.

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