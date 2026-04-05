Durante la temporada vacacional de Semana Santa 2026, el estado de Quintana Roo registró una ocupación hotelera promedio del 80.7%, superando el 78.9% que alcanzó en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un crecimiento sostenido en la demanda turística.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que estos resultados confirman el posicionamiento del estado como uno de los destinos más atractivos, tanto a nivel nacional como internacional, durante temporadas vacacionales.

De acuerdo con datos recientes, en lo que va de esta semana se recibieron más de 600 mil visitantes en los distintos destinos del Caribe mexicano, destacando la alta afluencia de turistas en puntos clave de la región.

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Asimismo, reportó la llegada de más de 10 mil turistas adicionales en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que evidenció un incremento constante en el interés por este destino turístico.

Las autoridades estatales proyectan que, al cierre de la temporada, se alcance una afluencia superior a 1.2 millones de visitantes en todo el Caribe mexicano, consolidando así su liderazgo en el sector turístico.

Quintana Roo fortalece su actividad turística. Foto: especial

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Este dinamismo se atribuye a la amplia oferta de atractivos, que incluye playas, infraestructura hotelera de primer nivel y una gran diversidad de experiencias, fortaleciendo su reconocimiento como uno de los destinos vacacionales más importantes del mundo.

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