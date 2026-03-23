En un paso hacia la consolidación de una justicia con perspectiva de género, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó —en su calidad de presidenta de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conferencia Nacional de Gobernadores— en la firma de un Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de las Mujeres.

El acuerdo busca fortalecer la coordinación institucional en materia de género y mejorar el acceso a la justicia para las mujeres.

Durante el acto, encabezado por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz; el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, la mandataria estatal subrayó la necesidad de construir un sistema de justicia que responda de manera efectiva a las necesidades de las mujeres, particularmente en contextos de violencia y desigualdad.

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Lezama Espinosa destacó que el convenio permitirá articular esfuerzos entre distintas instituciones para garantizar un acceso pleno a la justicia con enfoque de género.

Asimismo, señaló que Quintana Roo se suma a los esfuerzos nacionales para avanzar hacia un modelo de justicia más incluyente y sensible, en línea con la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese contexto, destacó avances en la entidad en materia de paridad dentro del Poder Judicial, con 62 juezas y 55 jueces en 117 cargos, así como una mayor representación indígena, al pasar de 17 a 28 juzgadores, entre ellos seis mujeres indígenas.

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Por su parte, autoridades como Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, así como las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Yasmín Esquivel Mossa, coincidieron en que el convenio establece mecanismos para mejorar la atención, protección y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad, además de fortalecer la capacitación de servidores públicos en igualdad sustantiva y derechos humanos.

El acuerdo también contempla la articulación de políticas públicas entre el Poder Judicial y la Secretaría de las Mujeres, con el objetivo de consolidar instituciones más sensibles frente a la desigualdad y la violencia de género.

En el cierre del evento, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que este convenio se firma en un momento oportuno, ante los avances que se registran en materia de justicia para las mujeres en el país.

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