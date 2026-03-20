Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que la Cuarta Transformación ya dejó huella en Quintana Roo, visible en la justicia social, la inversión pública, el bienestar de las comunidades y en el fortalecimiento de un gobierno humanista.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Cancún, destacó que el estado atraviesa un momento de transformación profunda gracias al trabajo coordinado entre el gobierno federal, las fuerzas armadas y las instituciones locales.

Lezama Espinosa resaltó que durante 2025, Quintana Roo captó mil 64 millones de dólares de inversión extranjera directa, principalmente en turismo e infraestructura, además de la apertura de 14 nuevos centros de hospedaje con 5 mil 433 nuevas habitaciones.

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Ese mismo año, el Caribe Mexicano recibió más de 20 millones de turistas y 7 millones de cruceristas y se movilizaron 33 millones de pasajeros, consolidándose como uno de los principales motores económicos del país.

Asimismo, anunció el impulso al proyecto del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, que busca atraer mil 200 millones de dólares en inversión y generar más de 30 mil empleos entre directos e indirectos, con el objetivo de diversificar la economía estatal.

En materia social, subrayó que, de acuerdo con el INEGI, Quintana Roo logró reducir en 9.3 puntos porcentuales sus niveles de pobreza entre 2022 y 2024, al pasar del 27% al 17%, lo que permitió que 177 mil personas salieran de esta condición, el nivel más bajo en los últimos 15 años.

También destacó programas dirigidos a mujeres y comunidades indígenas, así como proyectos de turismo comunitario como Maya Ka’an, ícono del turismo comunitario, que integra a 76 localidades de la Zona Maya y más de 100 mil habitantes, en una superficie superior a un millón de hectáreas.

En infraestructura, reconoció el respaldo del gobierno federal con obras estratégicas como el Tren Maya, el Puente Vehicular Nichupté, así como nuevos hospitales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, la carretera Cancún-Isla Blanca, que fortalecen la conectividad y el desarrollo regional.