La mañanera de Sheinbaum, 20 de marzo, minuto a minuto

El general Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, da a conocer las 10 ofertas turísticas de la entidad.

Presenta los paquetes turísticos de Semana Santa del Grupo Mundo Maya y explica los pasos para reservar, así como las plataformas de viajes en las que se pueden encontrar.

Indica que hay personas que han repetido en la compra de sus paquetes, por lo que este registro sirve para hacer una curaduría y sabes qué paquetes funcionan y cuáles hay que mejorar.

Destaca el uso del Tren Maya, el cual, menciona, ha transportado a 2 millones 293 mil 671 pasajeros.

