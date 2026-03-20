La mañanera de Sheinbaum, 20 de marzo, minuto a minuto

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este viernes la conferencia "Mañanera del Pueblo" desde el estado de Quintana Roo. Sigue aquí los acontecimientos más relevantes del país.
Aquí las últimas noticias:
Nación 08:59 AM
"Se tiene que poner de acuerdo el PT, si va a apoyar o no va a apoyar, nosotros creemos que sí van a apoyar, pero vamos a ver", dice Sheinbaum Pardo, tras el reciente posicionamiento del legislador petista, Reginaldo Sandoval, quien asegura que no se apoyará al Plan B de la reforma electoral, propuesto por la Presidenta.
Nación 08:52 AM
Claudia Sheinbaum menciona que hoy saldrá otro barco desde Veracruz con ayuda humanitaria para Cuba, y que el apoyo seguirá, debido a la crisis que se vive en la isla.
Nación 08:42 AM
Omar García Harfuch habla sobre la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael "El Mayo" Zambada; asegura que ella nunca fue detenida, sino resguardada por las autoridades, y que no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos.
Nación 08:39 AM
Todo debe ser transparente, dice Sheinbaum Pardo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó por cinco años la información relacionada con 151 vehículos que integran su parque vehicular.
Nación 08:32 AM
Sobre "México Imparable", el serial de carreras que fusiona el deporte con la memoria ancestral, la Presidenta recuerda que mañana se correrá el maratón Raíces de Tierra, la tercera de cuatro carreras, que se correrá en Oaxaca.
Nación 08:25 AM
La Presidenta habla sobre la reunión que tuvo con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmerier en Cancún, Quintana Roo; menciona que su homólogo la invitó a su país, por lo que contemplará si acude.
Nación 08:03 AM
El general Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, da a conocer las 10 ofertas turísticas de la entidad.
Presenta los paquetes turísticos de Semana Santa del Grupo Mundo Maya y explica los pasos para reservar, así como las plataformas de viajes en las que se pueden encontrar.
Indica que hay personas que han repetido en la compra de sus paquetes, por lo que este registro sirve para hacer una curaduría y sabes qué paquetes funcionan y cuáles hay que mejorar.
Destaca el uso del Tren Maya, el cual, menciona, ha transportado a 2 millones 293 mil 671 pasajeros.
Nación 07:59 AM
Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, habla sobre la construcción de hospitales, para atender a las personas de esta entidad.
Indica que finalizó la modernización de 10 hospitales en la entidad.
Nación 07:52 AM
Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes de México, indica los avances que ha tenido el programa Megabachetón 2026.
Nación 07:48 AM
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, menciona que del 1 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2026, se han detenido a 3 mil 219 personas, se han incautado 573 armas de fuego y 985 kilogramos de drogas, así como 20 pastillas de fentanilo.
Nación 07:45 AM
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa que el delito de homicidio doloso en la entidad tiene una tendencia a la baja comparando septiembre de 2024 con febrero de 2026.
En delitos de alto impacto, la disminución es del 36% del promedio diario, respecto a octubre de 2024.
Nación 07:33 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde Cancún, Quintana Roo, la presidenta informa que este viernes se hablarán de los avances en materia de seguridad en el estado.
Mara Lezama toma la palabra, para hablar sobre el turismo en la entidad; destaca crecimiento y creación de empleos. La gobernadora de Quintana Roo destaca los programas sociales que dan impulso a la cultura maya y a los artesanos.
Ella es Mónica Zambada Niebla, hija de "El Mayo", detenida y liberada por el Ejército; fue excluida de la lista negra en EU
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