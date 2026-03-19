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Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de “El Mayo”, Zambada, quien fue liberada en la localidad El Álamo, en Culiacán, Sinaloa, nació el 2 de marzo de 1980 en ese municipio, cuenta con la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de la entidad.
En tanto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en mayo del 2007 a la hija de “Zambada” en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
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La hija de “El Mayo” Zambada fue señalada por una supuesta participación en actividades de carácter financiero, es decir operaciones que incluyen manejo de recursos a través de empresas. Actualmente no forma parte de lista negra en Estados Unidos.
Del primer matrimonio de Ismael “El Mayo Zambada” con Rosario Niebla Cardoza nacieron cinco hijos: María Teresa, Midiam Patricia, Jesús Vicente, Mónica del Rosario y Modesta.
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