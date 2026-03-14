Senadores del Partido Verde respaldaron el plan B propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunciaron luego de la primera reunión en la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En un comunicado la bancada que coordina Manuel Velasco aseguró que hay coincidencias con los puntos del planteamiento que presentó la presidenta.

Explicaron que respalda el espíritu de la propuesta presidencial de acabar con los privilegios en el uso de los recursos públicos.

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“Coincidimos con el planteamiento de la presidenta de México de hacer un manejo racional de los recursos públicos para aplicarlos a programas sociales en beneficio de la gente”, indicó.

Por esta razón, sostuvieron que apoyan los cambios necesarios para bajar el presupuesto en todos los congresos locales de los 32 estados de la República Mexicana y de establecer topes máximos en sueldos y prestaciones de los legislativos estatales.

Asimismo, destacaron la coincidencia en el punto de reducir la integración de los cabildos en todos los municipios del país.

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“Vemos positivo que la propuesta de la presidenta Sheinbaum busque un mayor ahorro de recursos reduciendo el número de regidores en las alcaldías y poner límites de integración conforme a la población”, puntualizaron.

Expresaron que también existe el respaldo ante una eventual modificación en el proceso de revocación de mandato.

“Nosotros estamos a favor de privilegiar las coincidencias sobre la reforma electoral y coincidimos con la propuesta que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera”, dijeron.

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cdm