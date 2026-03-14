Vía transparencia, la Secretaría de Cultura federal informó a EL UNIVERSAL que la razón por la que la escultura del expresidente Felipe Calderón sigue botada en el suelo, a un lado de su basamento, es porque el Complejo Cultural Los Pinos se encuentra en un proceso de revisión, atención y sustitución del arbolado del sitio, “por lo que la escultura del expresidente permanece en el sitio para evitar cualquier eventualidad que pudiera resultar en un siniestro similar al ocurrido anteriormente”, detalla la información.

Esta casa editorial reportó el 11 de febrero pasado que la escultura del exmandatario fue abandonada en el mismo sitio donde cayó desde el 25 de junio de 2025 por fuertes tormentas. Luego de este primer siniestro, autoridades de Los Pinos recubrieron la pieza con una lona negra.

Los azulejos del basamento se están desprendiendo poco a poco. Foto: Cristopher Cabello/ EL UNIVERSAL

Días después, la estatua fue movida de lugar, y según declaraciones a medios de la directora del Complejo Cultural Los Pinos, Elisa Lemus Cano, sería sometida a un proceso de restauración. Luego de varios meses sin saber de su paradero, la escultura reapareció el 28 de noviembre arrumbada en el suelo, en el mismo lugar donde había caído, sin ninguna clase de protección, y permanece ahí desde entonces.

Lee también “Reviven” al Dr. Atl mediante IA; "Mis ideas, mis pasiones vuelven a estar aquí, vivas", dice

Según la información, la pieza no puede ser colocada de nuevo en su sitio debido a que el seguro que protege la escultura (Agroasemex, que también asegura las piezas del acervo histórico de Los Pinos) exige que se garanticen las condiciones para que no vuelva a caerse por culpa de la caída de un árbol.

“Una vez concluidos los trámites administrativos, evaluado el estado del arbolado y contando en todo momento con el personal especializado, se continuará con dicho levantamiento. Todo ello incluirá una valoración de los posibles daños sufridos por la escultura y, de ser necesario, el inicio de un proceso de restauración previo a su colocación”, dice la respuesta.

Actualmente, no hay un proyecto de restauración para la pieza de bronce, la cual luce con visibles daños por la caída, el más notorio: una abertura a la altura del tobillo.

Lee también Arqueólogos disertarán sobre destrucción de bienes arqueológicos en parques del Tren Maya

Con un costo de 432 mil pesos, la pieza está bajo resguardo de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, y el funcionario responsable de su protección es Elisa Lemus Cano.

Se solicitó también la información sobre las sanciones por negligencia o abandono de la pieza a las autoridades responsables, pero la Secretaría respondió “que no se está omitiendo o siendo negligente con el levantamiento de la escultura, ya que se están llevando a cabo procesos administrativos que siguen vigentes, en virtud de que hay diversos factores que deben considerarse en su entorno para que el patrimonio no sea dañado nuevamente”.

El daño más notorio, además de la suciedad, es una abertura a la altura del tobillo derecho. Foto: Cristopher Cabello/ EL UNIVERSAL

En un recorrido realizado por este diario el jueves, se pudo apreciar que personal de Los Pinos brinda mantenimiento a todo la Calzada de los presidentes, ya que cada una de las piezas, desde el expresidente Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto, se encuentran limpias, en buen estado y con las jardineras podadas para evitar que flora invada los basamentos.

Lee también "La poesía sale como protesta, a como dé lugar”: Elsa Cross

La única pieza que no tiene limpieza ni mantenimiento es la estatua de Calderón, que luce sucia y con mayor daño por el paso del tiempo. El basamento también luce con daños, ya que los azulejos que recubren la piedra se están desprendiendo poco a poco.

Sobre la revisión de los árboles para evitar futuros accidentes, destaca que alrededor de ninguna de las estatuas que conforman la Calzada de los presidentes se observaron árboles secos o en peligro de caer.

Realizada por Ricardo Ponzanelli, la escultura de Felipe Calderón fue colocada el 1 de diciembre de 2012. La efigie mide aproximadamente 2.20 metros de altura y pesa cerca de 800 kilos.

Lee también "Líneas fallidas", la exposición en Londres que explora el suicidio masculino a través de artistas como Van Gogh,Hemingway o Robin Williams

El jueves, personal de Los Pinos regó las jardineras de la Calzada, recogió la basura que en ocasiones dejan los visitantes y dio mantenimiento general a la zona.

Debido a que el sistema de riego de esas jardineras alcanza la estatua, ésta luce con manchas de lodo por encontrarse cerca de la tierra.

La Secretaría de Cultura no dio la fecha para la recolocación de la pieza, ni para su restauración.

Lee también El cineasta José Luis Guerín trae a México su documental "Historias del buen valle"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.