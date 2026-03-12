El Centro Cultural de España en México recibirá este viernes a las 18 horas a uno de los directores más influyentes del cine europeo actual: José Luis Guerín. El cineasta catalán llega a la capital mexicana para presentar Historias del buen valle, un documental que ha cautivado a la crítica internacional y que recientemente obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián.

Veinticinco años después de su mítica En construcción (2000), Guerín regresa a los márgenes de la ciudad para retratar la vida en Vallbona, un barrio periférico de Barcelona que lucha por preservar su identidad frente al avance de la modernidad. La película es el resultado de tres años de convivencia del director con los vecinos, logrando un retrato íntimo sobre el sentido de comunidad, los huertos urbanos y el choque generacional.

Una mirada a las periferias

Para Guerín, la periferia no es solo un lugar geográfico, sino un espacio de resistencia cultural. Durante su estancia en la Ciudad de México, el director compartirá su visión sobre cómo el cine documental puede capturar la esencia de estos territorios "invisibles" que escapan a la lógica del turismo y el consumo masivo.

La presentación de Historias del buen valle en el CCEMx representa una oportunidad única para que el público mexicano dialogue con un autor que ha redefinido el lenguaje de la no-ficción, elevando la observación cotidiana a la categoría de poesía visual.

Detalles del evento

Sede: Centro Cultural de España en México (Pasaje cultural Guatemala 18-Donceles 97, Centro Histórico).

Además de la proyección, el cineasta impartirá el taller "Filmar el territorio y el tiempo", consolidando su visita como uno de los hitos culturales más relevantes de este primer trimestre del año en la capital.