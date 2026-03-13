El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, a través de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, convocaron para este martes 17 una mesa de disertación donde se presentarán evidencias de la destrucción de patrimonio arqueológico en la construcción de los “Parques de la Memoria”, obras derivadas del megaproyecto ferroviario Tren Maya.

La mesa, titulada “La destrucción y despojo de monumentos arqueológicos. El Tren Maya y el Parque Báalam Tun: una práctica injustificada”, es una respuesta a una mesa académica convocada por autoridades del INAH, en la que funcionarios cercanos a las obras de salvamento arqueológico del Tren Maya expondrán los trabajos realizados en el traslado y “deconstrucción” de piezas arqueológicas.

De acuerdo con información en poder de EL UNIVERSAL, esta mesa académica, que contará por la participación del director del salvamento arqueológico del Tren Maya, Manuel Pérez Rivas, será cerrada al público, no será transmitida en redes sociales ni podrán ingresar medios de comunicación.

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Investigadores críticos de las obras del Tren Maya han señalado esta acción como censura de la institución, ya que, señalan, existe un temor de mostrar en público las obras de salvamento del Tren Maya y los proyectos de construcción de los “Parques de la Memoria”, porque se han mutilado vestigios de monumentos mayas con la intención de construir sitios turísticos.

En esta mesa participarán los arqueólogos Fernando Cortés de Brasdefer y Jesús E. Sánchez, quienes elaboraron un primer dictamen que demuestra la destrucción de monumentos prehispánicos en los tramos 6 y 7 del Tren Maya.

A ellos se les suma la investigadora emérita Noemí Castillo, con 70 años de experiencia en el campo de la arqueología, así como el arqueólogo Fernando González Zozaya y la arqueóloga Fiorella Fenoglio Limón, ambos investigadores del INAH y que se suman a las críticas por destrucción de patrimonio arqueológico.

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El martes 17, según fuentes del INAH, se llevará a cabo en el Museo de Antropología a las 10 horas, la mesa académica “La deconstrucción y reubicación de patrimonio arqueológico en México. Los casos de Quintana Roo y Campeche”, en el que participarán diferentes funcionarios del Instituto.

Esta mesa no ha sido confirmada por las autoridades ni por el canal oficial del Instituto.

La mesa, titulada “La destrucción y despojo de monumentos arqueológicos. El Tren Maya y el Parque Báalam Tun: una práctica injustificada” será realizada en el local sindical del Sindicato del INAH, ubicado en Córdoba 45, colonia Roma, a las 12 horas.

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