La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) sostiene diálogos con partidos aliados para que puedan acompañar el "plan B" en materia electoral, el cual se enviará el próximo lunes al Congreso.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que, ante tantas necesidades, su gobierno no está de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE ni los presupuestos tan altos que se destina a los congresos estatales y al Senado de la República

“En ese proceso pues nos acompañará siempre el pueblo de México y también, pues los representantes populares que quieran apoyar y en eso está trabajando la Secretaría de Gobernación armando y terminando la propuesta para poderla enviar la próxima semana al Congreso”.

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En las instalaciones de la Sexta Región Naval en Manzanillo, Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que su gobierno busca acabar con los privilegios en todos los sentidos.

“Vamos a seguir trabajando para disminuir los privilegios, y esencialmente el principio juarista de la austeridad republicana de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese es el principio y la causa o una de las causas por las que llegamos al gobierno de la República”, dijo.

Sheinbaum espera resultado de su “Plan B” electoral tras rechazo a su reforma

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que esperará el resultado de su llamado “Plan B” en materia electoral, luego de que su primera propuesta de reforma no fuera respaldada en el Congreso de la Unión.

Cuestionada sobre la posibilidad de que este nuevo paquete de iniciativas tenga el mismo destino que la reforma constitucional que fue rechazada, la mandataria señaló que confía en que pueda salir adelante, aunque dijo que será necesario esperar el proceso legislativo.

“Vamos a ver. Como ayer lo comenté, hay temas que a nosotros nos parecen de principio, indispensables, que son parte del movimiento y de la razón por la cual llegamos a la Presidencia. Entonces esperamos que sea aprobado, pero vamos a esperar”, declaró.

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Respecto a la difusión en Oaxaca de imágenes donde se exhibe a legisladores de Morena junto con integrantes del PT y del Partido Verde que votaron en contra de la reforma electoral, Sheinbaum consideró que ese tipo de acciones no son correctas.

“No creo que sea algo correcto. Claro que el pueblo de México sabe quién votó a favor y quién en contra. Es un pueblo muy informado, pero no hace falta esta exposición”, expresó.

La presidenta también se refirió al pronunciamiento de gobernadores emanados de Morena que manifestaron su respaldo al denominado Plan B electoral, y señaló que ese posicionamiento refleja coincidencias dentro del movimiento para continuar impulsando medidas que reduzcan los privilegios en el gobierno.

Siempre hay diálogo entre legisladores aliados, afirma Sheinbaum

En el marco de la implementación del llamado Plan B, la presidenta Claudia Sheinbaum especificó que siempre hay diálogo entre legisladores aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aun cuando no estuvieron de acuerdo con “bajar los privilegios a los partidos políticos”.

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“Aunque algunos de sus diputados sí, 12 diputados del Partido Verde apoyaron la propuesta. Un diputado del PT apoyó la propuesta, quienes de plano sí dijeron: ‘No, no queremos bajar los montos que recibimos para partidos políticos ni queremos cambiar que los plurinominales no sean designados por el presidente del partido político’, fueron el el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano”, acusó la mandataria.

Reiteró que su propuesta de reforma contemplaba la reducción de presupuesto que reciben los partidos políticos, que legisladores de representación proporcional sean electos por voto popular y que no sean los dirigentes de cada partido quienes los elijan.

“No estuvieron de acuerdo, ahora se presenta la propuesta y vamos a ver cuál es lo que plantean que tiene que ver con disminuir privilegios y también con mayor participación de la gente. Mayor democracia, ¿en qué? en la revocación de mandato, en que también la consulta popular pueda tomar algunos temas electorales, ¿por qué no?”, explicó Sheinbaum Pardo.

Mencionó que evaluarán cómo responder los partidos, pero no sus cúpulas. Reiteró que no se trata de negociar para generar consensos: “sino para qué llegamos a la presidencia de la República. Y cómo le cumplimos a la gente con lo que nos comprometimos y nosotros estamos cumpliendo. La gente tiene clarísimo que la presidenta está cumpliendo y quién no acompañó la propuesta que quiere el pueblo de México”, dijo.

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