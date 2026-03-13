Más Información

Van PT y Verde por otro motín contra el plan b de la reforma electoral

México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente; abogan por la diplomacia internacional

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum, 13 de marzo, minuto a minuto

Cuba confirma “conversaciones” con representantes de EU; buscan solucionar “diferencias bilaterales”

“Federación debe indagar vínculo de policías con CJNG”

“Sheinbaum podrá usar la revocación como propaganda en 2027”, señalan expertos

Desde Manzanillo, Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina, donde presenta este viernes los avances en materia de seguridad, así como las detenciones, incautaciones y estrategias más relevantes en este rubro en la entidad, llevadas a cabo por el gabinete de Seguridad y autoridades estatales.

Sigue lo más relevante de la ponencia de la Presidenta de México y mantente informado.

