EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum, 13 de marzo, minuto a minuto

Desde Manzanillo, Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina, donde presenta este viernes los avances en materia de seguridad, así como las detenciones, incautaciones y estrategias más relevantes en este rubro en la entidad, llevadas a cabo por el gabinete de Seguridad y autoridades estatales.
Sigue lo más relevante de la ponencia de la Presidenta de México y mantente informado.
