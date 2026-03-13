La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la salida del general Óscar Rentería Schazarino de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se deba a un mal desempeño, y aseguró que se trata simplemente de un relevo dentro de la estrategia de seguridad.

“No es mal desempeño, sino sencillamente un cambio importante que tenía que haber”, afirmó la Mandataria federal al ser cuestionada sobre el relevo del mando en la corporación estatal.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que la designación del general Rentería Schazarino se basó en su trayectoria, profesionalismo y antecedentes dentro de su carrera militar, y destacó que durante su gestión impulsó la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

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El funcionario añadió que, al tratarse de un militar en activo, es necesario que continúe con su ruta profesional dentro del Ejército, por lo que se consideró conveniente su relevo.

Indicó que el general será incorporado a otras actividades dentro de la institución castrense que le permitan continuar acumulando experiencia para avanzar en su carrera militar.

Asimismo, adelantó que se propuso al gobernador de Sinaloa que el nuevo titular de Seguridad Pública también sea un militar en activo.

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