Culiacán, Sin. 12 De marzo. - El general activo de brigada, , quien permaneció casi quince meses como secretario de Seguridad Pública en el Estado, se separó del cargo, sin que se conozca los motivos de su renuncia.

Solo se conoce que el militar presentó su renuncia, lo que hace presumir que éste vuelve al servicio activo, luego de haber suplido en el cargo, al general en retiro , quien fue separado del cargo, a solo tres meses de haber estallado el conflicto armado entre los grupos de los “chapitos” y los “mayitos”.

Durante la ceremonia de toma de protesta del cargo de Renteria Schazarino, el pasado 21 de diciembre del 2024, se destacó que contaba con el apoyo del Gabinete Nacional de Seguridad y su elección surgió en una reunión de un grupo de elite.

Al tomarle la protesta al nuevo funcionario, en una ceremonia celebrada en las instalaciones de la Novena Zona Militar, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, citó que tras una evaluación de lo que se vive, se tomó la decisión de realizar cambios en los mandos de la Policía Estatal Preventiva, para después practicar los ajustes necesarios

En el evento, en el que estuvo presente, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, , los mandos militares, de la Guardia Nacional y Marina afirmó que la cooperación en los operativos de las fuerzas federales en el estado se ha visto y sentido de forma importante, puesto que no han dejado de tener la observancia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador, Rubén Rocha Moya, externó que tiene un alto significativo que ante la situación de inseguridad que se presenta, en la que se atiende con una alta cooperación del ejército, la Guardia Nacional y la Marina, se haya seleccionado al general Rentería Schazarino, como una propuesta para que asumiera la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa.

