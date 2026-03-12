Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación como feminicidio, con el fallecimiento en un hospital de Olga Madai “N” de 38 años de edad, la cual permaneció bajo atención médica por seis días, luego de ser víctima de un ataque a balazos en el fraccionamiento Villa Fontana, en Culiacán.

Según la información, la noche del jueves 5 de marzo, la mujer tuvo una discusión fuera de su casa con unas personas frente a unas canchas deportivas, quienes la atacaron a balazos, por lo que permaneció seis días hospitalizada, pero finalmente perdió la vida por complicaciones en su salud.

Con la notificación de su muerte por parte del personal médico, las autoridades judiciales iniciaron una carpeta de investigación por feminicidio, ya que la víctima fue atacada a balazos en el fraccionamiento Villa Fontana, en la capital del estado.

