Más Información
"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral
Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, dirigente del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados
Preocupa a Jalisco aparición de policía creada por Lemus en narconómina de “El Mencho”; se hacen revisiones constantes, dice coordinador de seguridad
Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles
DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima; destaca información clave para el operativo
Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación como feminicidio, con el fallecimiento en un hospital de Olga Madai “N” de 38 años de edad, la cual permaneció bajo atención médica por seis días, luego de ser víctima de un ataque a balazos en el fraccionamiento Villa Fontana, en Culiacán.
Según la información, la noche del jueves 5 de marzo, la mujer tuvo una discusión fuera de su casa con unas personas frente a unas canchas deportivas, quienes la atacaron a balazos, por lo que permaneció seis días hospitalizada, pero finalmente perdió la vida por complicaciones en su salud.
Con la notificación de su muerte por parte del personal médico, las autoridades judiciales iniciaron una carpeta de investigación por feminicidio, ya que la víctima fue atacada a balazos en el fraccionamiento Villa Fontana, en la capital del estado.
Lee también Reportan avances tras denuncias de víctimas de violencia digital en Hidalgo; sujetos subieron fotos de mujeres a redes sociales sin autorización
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]