"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, dirigente del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados

Preocupa a Jalisco aparición de policía creada por Lemus en narconómina de "El Mencho"; se hacen revisiones constantes, dice coordinador de seguridad

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles

DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima; destaca información clave para el operativo

Monreal no descarta castigo del CEN Nacional a diputadas por rechazo a reforma electoral; califica de "lamentable" voto en contra

Culiacán, Sin.- La abrió una carpeta de investigación como , con el fallecimiento en un hospital de Olga Madai “N” de 38 años de edad, la cual permaneció bajo atención médica por seis días, luego de ser víctima de un ataque a balazos en el fraccionamiento Villa Fontana, en .

Según la información, la noche del jueves 5 de marzo, la tuvo una discusión fuera de su casa con unas personas frente a unas canchas deportivas, quienes la atacaron a balazos, por lo que permaneció seis días hospitalizada, pero finalmente perdió la vida por complicaciones en su salud.

Con la notificación de su muerte por parte del personal médico, las autoridades judiciales iniciaron una carpeta de investigación por feminicidio, ya que la víctima fue atacada a balazos en el fraccionamiento Villa Fontana, en la capital del estado.

