Pachuca.- El regidor del ayuntamiento de Ixmiquilpan, Hidalgo, Enrique Simón señaló que ya hay avances en torno a las denuncias por violencia digital, luego de que un grupo de sujetos subiera a una red social fotografías de mujeres sin su consentimiento.

Los hechos, que fueron denunciados por el asambleísta en el cabildo de ese ayuntamiento, dijo, que se ha puesto en evidencia la problemática de la violencia digital contra las mujeres y la necesidad de que los perpetradores conozcan que se trata de un delito.

Explicó que, desde que dio a conocer la denuncia, al menos 15 mujeres se han acercado para solicitar asesoría sobre cómo realizar sus denuncias o ante qué instancia hacerlo. También ha tenido acercamiento con jóvenes que aseguran que en algún momento subieron fotografías sin consentimiento de las víctimas, pero que supuestamente no consideraban que se tratara de un ilícito.

Sobre el grupo de Telegram que circula en Ixmiquilpan y en el que se han difundido más de cuatro mil fotografías de mujeres, algunas de ellas menores de edad, indicó que tres o cuatro víctimas han acudido ante la Procuraduría de Justicia para iniciar las denuncias correspondientes.

Enrique Simón destacó que ya sostuvo una reunión con el encargado del despacho de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbun, quien señaló que se realizan las investigaciones, aunque pidió tratar el tema con mesura para no afectar las indagatorias.

Regidor hidalguense Enrique Simón (12/03/2026). Foto: Especial

Resaltó la necesidad de reforzar los mecanismos de acompañamiento psicológico y jurídico, a fin de que las víctimas puedan continuar con sus procesos legales. Asimismo, señaló que visibilizar estas conductas tiene un efecto preventivo y ayuda a generar conciencia.

Respecto al comunicado de la alcaldía, en el que se señala que la Unidad de Género no ha recibido ninguna denuncia, lamentó que tengan que ser las víctimas quienes acudan a presentar las querellas y no sea el propio municipio quien inicie una investigación, ya que de esta manera dijo no se puede dejar en quienes han sido objeto de este delito toda la responsabilidad de buscar justicia.

