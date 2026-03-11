Tras anunciar un convenio con plataformas digitales con el objetivo de prevenir la violencia digital en México, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, indicó que el primer paso para sancionar este tipo de violencia es conocer que sí es posible denunciar a los agresores.

“Lo segundo es que cuando se vive violencia y se quiere denunciar, se pueden vincular a la línea telefónica 079 opción uno. Si una mujer vive violencia digital y no sabe qué hacer, además de reportar con las herramientas que hay en las plataformas, les convocamos a que marquen a la línea telefónica y ahí se les puede dar orientación de acompañamiento y se les canaliza algún apoyo jurídico”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 11 de marzo, la funcionaria explicó que la línea telefónica tiene como objetivo acompañar en la denuncia de cada mujer, así como establecer un vínculo entre víctimas y plataformas, para que, en caso de necesitar pruebas, las redes sociales de Grupo Meta y TikTok puedan apoyar en los casos.

¿Habrá plataforma pública para exhibir violentadores? Esto dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que ONU Mujeres ha establecido a la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, vicaria y feminicida como los tipos de violencia más frecuentes hacia las mujeres. Y en los últimos años, se ha integrado la violencia digital tras el desarrollo de redes sociales e Inteligencia Artificial (IA).

“Es muy importante que las plataformas digan: ‘Somos conscientes de esto y queremos apoyar’. Entonces, no es una ley que prohíbe, sino una colaboración voluntaria en donde la Secretaría de las Mujeres trabaja junto con las plataformas para hacer conciencia, para prevenir y también para atender casos de denuncia”, detalló la mandataria.

La Jefa del Ejecutivo explicó que hace años, en la Ciudad de México, se hizo una plataforma para difundir los nombres de agresores que tengan sentencia por violencia. Sin embargo, una organización civil presentó un acto de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dar de baja dicho mecanismo por presuntamente violar el derecho a la protección de datos personales.

“Por parte de la Corte hubo una resolución de que no podía ser pública, de que se podía utilizar, pero solamente para las autoridades. Entonces, así quedó marcado. Es debatible si se viola el dato personal o vale la pena hacer público esta circunstancia. La plataforma existe en la Ciudad de México y solamente puede ser utilizada por las autoridades”, dijo.

La Presidenta indicó que si la víctima denuncia ante la Secretaría de las Mujeres, se trabaja con la plataforma donde se publicaron contenidos de carácter sexual para que pueda tomar medidas.

“Es un apoyo adicional a la denuncia en una fiscalía, porque las víctimas pueden ir a denunciar de inmediato a una fiscalía estatal y la fiscalía estatal tiene que tomar medidas, abrir la carpeta de investigación y solicitar al juez la detención de quien haya promovido estas imágenes”, mencionó Sheinbaum Pardo.

La Mandataria federal detalló que es posible denunciar contenidos en cada plataforma y apoyar su denuncia en la línea telefónica que presentó la Secretaría de las Mujeres (079 opción 1). Aseguró que cada caso se atenderá de manera expedita y con protocolos especializados.

Citlalli Hernández Mora destacó que México es pionero en visibilizar y promover la Ley Olimpia para tipificar la violencia en el espacio digital. Señaló que hay una mesa de diálogo y coordinación con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como en los congresos locales para homologar las leyes que garantizan los derechos de las mujeres.

“Ese diálogo permanente va a continuar y, si es necesario, pues ya estaremos poniendo a consideración la posibilidad de presentar otras iniciativas”, dijo la secretaria de las Mujeres.

