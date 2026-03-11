Más Información

La presidenta informó que decidió finalmente no presentar la demanda civil en contra del empresario estadounidense , luego de que este acusara que la Mandataria mexicana “repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga”.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo federal manifestó que si el dueño de Tesla y la red social X sigue con este tipo de comentarios hacia ella, "lo reevaluaremos".

"Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, que era en este caso. Ya vemos si sigue, pues lo reevaluaremos", dijo en conferencia de prensa.

El pasado 24 de febrero, la presidenta reveló que su equipo jurídico analizaba la posibilidad de emprender acciones legales contra el empresario estadounidense Elon Musk, luego de que este afirmara en redes sociales que la Mandataria “repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga”.

“Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo estaban viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, expresó.

Sheinbaum Pardo minimizó los señalamientos del también dueño de la y sostuvo que la mayoría de la población reconoce el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y el gobierno federal.

mahc / apr

