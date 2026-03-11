La mañanera de Sheinbaum, 11 de marzo, minuto a minuto

Más Información
Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; continúan restricciones vehiculares
Este miércoles 11 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más importantes del país.
X no participa en acuerdo para frenar violencia a mujeres
La secretaria de Mujeres informa que se convocó a los representantes de X, pero estos no participaron bajo el argumento de que no tienen oficinas en México.
“Es una de las redes donde vemos más expresados este odio y esta violencia, y el negocio, lo voy a decir así, detrás de la compra de cuentas que se utilizan para estas campañas de odio y que, en especial, mujeres como la presidenta y otras mujeres públicas son blanco de ataque público", declara Citlalli Hernández.
Citlalli Hernández presenta acuerdo con plataformas digitales para combatir violencia
Citlalli Hernández, secretaria de Mujeres, presenta el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital.
Apunta que el ciberacoso se expresa distinto entre hombres y mujeres. Señala que en los últimos 4 años ha ido aumentando de 16.1 millones a 18.9 millones de personas.
Menciona que hay acciones que ya realizan Google, TikTok y Meta para proteger a las mujeres.
Destaca que hay 9 acciones en materia de prevención y 8 acciones en materia de atención:
- Revisión de las normas de convivencia comunitaria en redes sociales para su fortalecimiento.
- generar y difundir conjuntamente la cartilla de la seguridad digital.
- Campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias.
- Campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes y en las herramientas de denuncia.
- Campañas informativas en el espacio digital.
- Fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias.
- Educar al ecosistema de personas creadoras de contenido y personas usuarias para fomentar un entorno digital inclusivo.
- Generar información accesible para sensibilizar a los usuarios sobre el uso responsable de la tecnología.
- Robustecer estrategias de prevención con mesas de diálogo constante y trabajo conjunto.
Prevención:
- Se activarán medidas inmediatas para atender casos de violencia.
- Creación de una guía para reportar contenidos y usar herramientas de protección en las plataformas digitales.
- Fortalecimiento de herramientas y políticas para generar mejores.
- Vincular los mecanismos de reporte de violencias habilitando la Línea 079, opción 1.
- Cooperación con autoridades para la investigación hacia la atención de víctimas a través de contactos directos entre enlaces entre las empresas, fiscalías. Ministerios públicos y policías cibernéticas.
- Colaboración estratégica para el retiro de contenido violento o íntimo no consentido.
- Desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles, comprensibles y de fácil consulta que permitan atender casos de acoso y otras conductas.
- Se inician mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación con autoridades.
Entregan viviendas del Bienestar en Tamaulipas
Por medio de un enlace con el gobernador de Tamaulipas, Americo Villareal, Edna Vega, secretaria de Sedatu, Octavio Romero Oropeza, director de Infonavit, hacen entrega de viviendas del Bienestar.
Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
