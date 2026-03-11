La mañanera de Sheinbaum, 11 de marzo, minuto a minuto

La secretaria de Mujeres informa que se convocó a los representantes de X, pero estos no participaron bajo el argumento de que no tienen oficinas en México.

“Es una de las redes donde vemos más expresados este odio y esta violencia, y el negocio, lo voy a decir así, detrás de la compra de cuentas que se utilizan para estas campañas de odio y que, en especial, mujeres como la presidenta y otras mujeres públicas son blanco de ataque público", declara Citlalli Hernández.





