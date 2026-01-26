La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, reavivó su militancia política y se reafilió a Morena el pasado domingo 25 de enero, en donde recibió su credencial de manos de Andy López Beltrán, actual secretario de Organización e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Instagram, Hernández Mora compartió que aunque ahora está desempeñando otras tareas como funcionaria, su militancia partidista es “ampliamente conocida”, por lo que decidió afiliarse al Movimiento de Regeneración Nacional antes de que se cierre el proceso.

“Me sumo a las y los 11 millones de personas que se afiliaron a Morena. Ya me reafilié y nada más y nada menos que recibí mi credencial de manos de Andrés Manuel López Beltrán”, escribió la secretaria de las Mujeres.

Citlalli Hernández se reafilia a Morena y recibe credencial de manos de Andy López Beltrán (25/01/26). Foto: Especial

Morena presume 11 millones de afiliados

A mediados de enero, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, informó que habían superado los 11 millones de afiliados, consolidándose como “el partido más grande en la historia de México”, tras un año del inicio de la campaña “Somos Millones, Súmate a Morena”.

En un comunicado, fechado el 14 de enero, aseguró que el proceso de afiliación se desarrolló de manera continua en todo el territorio nacional, mediante mecanismos de registro y validación establecidos por la autoridad electoral.

Presumió que millones de mujeres y hombres buscaron sumarse al legado de Andrés Manuel López Obrador en la denominada Cuarta Transformación y a Claudia Sheinbaum Pardo en el llamado Segundo Piso.

Decenas de ciudadanos acudieron a registrarse al Movimiento de Regeneración Nacional, quien inicia una campaña nacional de afiliaciones para conseguir el registro como partido político (08/01/13). Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

“Durante este año de trabajo, se afiliaron en promedio 26 mil 188 personas diariamente de las 32 entidades federativas de la República. Cabe resaltar que el 61.65 por ciento de las afiliaciones corresponden a mujeres y 38.35 por ciento a hombres”, subrayó.

Según las cifras del partido, hubo una representación generacional amplia, desde jóvenes adultos de 18 años hasta gente de la tercera edad de 80 en adelante.

Sin embargo, el Consejo General del INE sancionó el pasado 18 de diciembre de 2025 a partidos políticos por irregularidades en afiliaciones, siendo Morena el que recibió las multas más grandes, con 5 millones 851 mil pesos.

