Tener una computadora para trabajar, una tablet para estudiar y un teléfono para comunicarse se ha vuelto parte de la rutina de millones de personas. Sin embargo, esta multiplicación de dispositivos también ha traído un problema inesperado: la fragmentación de la información.

Con la intención de resolver este desafío, Lenovo impulsa Smart Connect, una plataforma que permite conectar computadoras, tablets, smartphones e incluso algunos dispositivos inteligentes para que funcionen como un solo ecosistema.

"Cada vez estamos más hiperconectados a dispositivos porque tenemos más necesidad de estar en más lugares a la vez. Pero con tantos dispositivos y tanta conexión, a veces quedamos desconectados", explicó Liset Vargas, Tablets Marketing Manager de Lenovo.

La ejecutiva señaló que la herramienta busca simplificar la vida digital de los usuarios al permitir que archivos, aplicaciones y funciones estén disponibles entre distintos equipos sin depender de cables o configuraciones complejas.

Smart Connect: la apuesta de Lenovo para poner en orden tu vida digital. Imagen: Lenovo

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Actualmente, Smart Connect es compatible con computadoras Windows, tablets Android, teléfonos Android e incluso iPhone, una estrategia con la que Lenovo busca eliminar las barreras tradicionales entre sistemas operativos.

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"Nosotros decimos que la tecnología más inteligente debe ser para todos. Queremos brindar una experiencia interconectada y sabemos que no siempre es posible migrar todos tus dispositivos de una sola vez", comentó Vargas.

Más que sincronización

Aunque existen diversas soluciones para compartir archivos entre equipos, Lenovo asegura que Smart Connect va más allá de una simple herramienta de sincronización.

Entre sus funciones destaca la posibilidad de convertir una tablet en un segundo monitor inalámbrico para la computadora, controlar varios dispositivos con un mismo teclado y mouse, acceder al contenido almacenado en otros equipos y reflejar la pantalla del teléfono directamente en una PC.

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Una de las características favoritas de Vargas es precisamente la función de segundo monitor.

"Prendo Smart Connect, activo el screen mirroring y automáticamente puedo duplicar la pantalla o utilizar la tablet como una segunda pantalla sin necesidad de cables", ejemplificó.

La plataforma también permite acceder a las aplicaciones del teléfono desde la computadora, responder mensajes, revisar redes sociales o consultar fotografías sin necesidad de tener el smartphone físicamente en la mano.

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Además, integra herramientas como Share Hub, transferencia de archivos entre dispositivos, portapapeles compartido, streaming de aplicaciones Android hacia una PC y la posibilidad de utilizar el teléfono o la tablet como cámara web para videollamadas.

El crecimiento de Smart Connect

De acuerdo con Lenovo, Latinoamérica se ha convertido en una de las regiones con mayor adopción de la plataforma.

Vargas reveló que actualmente Smart Connect cuenta con alrededor de 20 millones de usuarios en la región y que, tras una reciente campaña de comunicación, registró un crecimiento de 41%. "Los usuarios realmente están viendo un beneficio en esta aplicación y además no solo son usuarios; son usuarios activos que la han incorporado a sus actividades diarias", afirmó.

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Entre los perfiles que más aprovechan la herramienta se encuentran profesionales que trabajan en esquemas híbridos, estudiantes de la Generación Z y creadores de contenido que suelen operar simultáneamente desde múltiples pantallas y dispositivos.

Smart Connect: la apuesta de Lenovo para poner en orden tu vida digital. Imagen: Lenovo

El siguiente paso: inteligencia artificial

Lenovo también prepara una nueva etapa para Smart Connect con la llegada de Qira, un agente de inteligencia artificial que permitirá controlar diferentes dispositivos mediante lenguaje natural.

Según adelantó Vargas, la tecnología permitirá ejecutar acciones como abrir aplicaciones en otro equipo, mover tareas entre dispositivos o decidir desde qué pantalla responder un correo electrónico. "Ya no será solamente una inteligencia artificial de consulta. Será un agente que interactúa con tus dispositivos y ejecuta acciones con tus permisos", señaló.

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La compañía asegura que estas funciones priorizarán la privacidad del usuario al operar de manera local entre dispositivos compatibles. Lenovo presentó oficialmente Qira durante CES 2026 como una inteligencia ambiental diseñada para funcionar entre distintos equipos conectados.

Para Vargas, el objetivo final de Smart Connect puede resumirse en una sola idea: "unificar tu mundo digital". Y en una época donde las personas pueden utilizar entre ocho y diez dispositivos distintos durante el día, esa promesa parece cada vez más relevante.

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