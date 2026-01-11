Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, compartió una postal de un hombre realizando un saludo militar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, mientras sostiene su fotografía oficial en el despacho presidencial de Palacio Nacional.

En redes sociales, Hernández Mora aseguró que dicha imagen, en la que se observa al hombre con los ojos llorosos mientras se cuadra ante la jefa de Estado, sirve como testimonio del amor profundo entre la primera mujer Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas y la ciudadanía:

“Esta fotografía dé cuenta de la ternura radical (desde la raíz), el respeto, admiración y amor profundo entre la Primera PresidentA de éste país y el pueblo de México”, expresó la secretaria de las Mujeres.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia Programas para el Bienestar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, este domingo 11 de enero de 2026. Foto: Presidencia

La fotografía compartida por Citlalli Hernández fue tomada este domingo 11 de enero de 2026, en conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Lázaro Cárdenas, en Michoacán, para presentar Programas del Bienestar en la entidad.

Acompañada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la mandataria federal aseveró que en la Cuarta Transformación orgullosamente hay gobiernos que trabajan por y para el pueblo de México.

“Fíjense, este año estamos destinando un billón de pesos, un billón para todos los Programas de Bienestar. Billón son millones de millones, se van directo a la gente, directo al pueblo”, resaltó la Presidenta de la República.

