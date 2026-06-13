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El arroz es un producto de la canasta básica y altamente nutricional; sin embargo, su precio cambia dependiendo de la marca, la presentación y hasta el lugar donde se compre.
Para ayudar a los consumidores a encontrar el más accesible, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado un análisis de precios en distintas entidades del país, ello para identificar dónde sale más barato el kilo.
¿Qué marcas de arroz son más baratas, según Profeco?
La Profeco realizó una comparación de los costos de las bolsas de arroz de distintas marcas que se venden en el país. Estos datos provienen del programa "Quién es Quién en los Precios" y fueron recopilados del 1 al 15 de mayo de 2026.
A continuación, te dejamos los productos del más barato al más caro:
- Aurrera (bolsa 900 g, extra): $18.00
- Chedraui (bolsa 900 g, súper extra, grano largo): $18.00
- Great Value (bolsa 900 g, súper extra): $18.00
- Precíssimo (bolsa 900 g, súper extra, grano largo): $19.50
- La Merced (bolsa 907 g, súper extra): $22.00
- Sin marca (1 kg a granel, chico quebrado): $24.00
- Schettino (bolsa 907 g, súper extra): $25.00
- Schettino (bolsa 900 g, súper extra verde): $26.90
- La Merced (bolsa 750 g, integral): $29.90
- La Merced (bolsa 900 g, súper extra): $34.00
- El Clásico de Morelos (bolsa 900 g, súper extra, grano largo): $34.00
- El Clásico de Morelos (bolsa 900 g, súper extra, grano grueso): $37.90
- SOS (bolsa 1 kg, súper extra integral): $39.50
- Verde Valle (bolsa 900 g, súper extra): $39.95
- Sin marca (1 kg a granel, grande entero): $40.00
- Verde Valle (bolsa 1 kg, súper extra): $44.50
- SOS (bolsa 907 g, súper extra, grano grueso): $45.80
Importante: Dichos precios corresponden al máximo que puede alcanzar cada bolsa de arroz. Y debido a que los costos suelen variar con el paso de los días, es posible que en este mes sean diferentes a los reportados en el análisis de la dependencia.
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¿Dónde comprar el kilo de arroz a menor precio?
A la par, la Profeco realizó un análisis de precios de distintas marcas de arroz y estas son las más baratas por entidad:
Acapulco
- Precíssimo (900 g extra): $15.11
- La Merced (907 g súper extra): $20.00
- Schettino (907 g súper extra): $21.79
- Schettino (900 g extra): $22.70
- Verde Valle (900 g súper extra): $36.90
- Verde Valle (1 kg súper extra): $38.67
Aguascalientes
- Precíssimo (900 g extra): $15.68
- La Merced (907 g súper extra): $20.43
- Schettino (907 g súper extra): $20.43
- Schettino (900 g extra): $22.59
- Verde Valle (900 g súper extra): $37.27
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.82
Campeche
- Precíssimo (900 g extra): $15.40
- La Merced (907 g súper extra): $20.00
- Schettino (907 g súper extra): $20.33
- Schettino (900 g extra): $21.13
- Verde Valle (900 g súper extra): $33.90
- Verde Valle (1 kg súper extra): $39.83
Cancún
- Precíssimo (900 g extra): $15.15
- La Merced (907 g súper extra): $21.00
- Schettino (907 g súper extra): $21.10
- Schettino (900 g extra): $20.50
- Verde Valle (900 g súper extra): $36.10
- Verde Valle (1 kg súper extra): $38.10
Ciudad de México
- Precíssimo (900 g extra): $15.56
- Schettino (907 g súper extra): $20.58
- La Merced (907 g súper extra): $20.32
- Schettino (900 g extra): $20.78
- Verde Valle (900 g súper extra): $35.91
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.53
Ciudad Juárez
- Precíssimo (900 g extra): $15.75
- Schettino (907 g súper extra): $20.57
- La Merced (907 g súper extra): $20.79
- Schettino (900 g extra): $21.18
- Verde Valle (900 g súper extra): $33.39
- Verde Valle (1 kg súper extra): $36.13
Cuernavaca
- Precíssimo (900 g extra): $15.90
- Schettino (907 g súper extra): $20.33
- La Merced (907 g súper extra): $20.33
- Schettino (900 g extra): $20.50
- Verde Valle (900 g súper extra): $37.00
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.00
Culiacán
- Precíssimo (900 g extra): $15.90
- La Merced (907 g súper extra): $20.50
- Schettino (907 g súper extra): $20.50
- Schettino (900 g extra): $22.45
- Verde Valle (900 g súper extra): $36.90
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.53
Durango
- Precíssimo (900 g extra): $15.90
- La Merced (907 g súper extra): $20.25
- Schettino (907 g súper extra): $21.00
- Schettino (900 g extra): $23.00
- Verde Valle (900 g súper extra): $37.69
- Verde Valle (1 kg súper extra): $38.83
Guadalajara
- Precíssimo (900 g extra): $16.53
- La Merced (907 g súper extra): $20.18
- Schettino (907 g súper extra): $20.69
- Schettino (900 g extra): $21.68
- Verde Valle (900 g súper extra): $37.23
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.73
Hermosillo
- Precíssimo (900 g extra): $15.99
- La Merced (907 g súper extra): $20.38
- Schettino (907 g súper extra): $20.58
- Schettino (900 g extra): $23.43
- Verde Valle (900 g súper extra): $37.40
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.53
La Paz
- Precíssimo (900 g extra): $15.90
- La Merced (907 g súper extra): $20.00
- Schettino (907 g súper extra): $21.17
- Schettino (900 g extra): $22.78
- Verde Valle (900 g súper extra): $38.45
- Verde Valle (1 kg súper extra): $38.90
León
- Precíssimo (900 g extra): $15.68
- Schettino (907 g súper extra): $20.49
- La Merced (907 g súper extra): $20.79
- Schettino (900 g extra): $22.40
- Verde Valle (900 g súper extra): $35.45
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.34
Mérida
- Precíssimo (900 g extra): $17.25
- La Merced (907 g súper extra): $20.63
- Schettino (907 g súper extra): $21.08
- Schettino (900 g extra): $21.25
- Verde Valle (900 g súper extra): $37.17
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.00
Monterrey
- Precíssimo (900 g extra): $15.90
- Schettino (907 g súper extra): $20.57
- La Merced (907 g súper extra): $20.80
- Schettino (900 g extra): $22.33
- Verde Valle (900 g súper extra): $37.76
- Verde Valle (1 kg súper extra): $38.90
Morelia
- Precíssimo (900 g extra): $16.18
- Schettino (907 g súper extra): $20.50
- La Merced (907 g súper extra): $20.60
- Schettino (900 g extra): $21.68
- Verde Valle (900 g súper extra): $36.30
- Verde Valle (1 kg súper extra): $39.00
Oaxaca
- Precíssimo (900 g extra): $15.60
- La Merced (907 g súper extra): $20.50
- Schettino (907 g súper extra): $20.50
- Schettino (900 g extra): $21.40
- Verde Valle (900 g súper extra): $36.97
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.53
Puebla
- Precíssimo (900 g extra): $15.45
- La Merced (907 g súper extra): $20.50
- Schettino (907 g súper extra): $20.50
- Schettino (900 g extra): $23.53
- Verde Valle (900 g súper extra): $36.45
- Verde Valle (1 kg súper extra): $39.30
Querétaro
- Precíssimo (900 g extra): $15.90
- La Merced (907 g súper extra): $20.00
- Schettino (907 g súper extra): $20.50
- Schettino (900 g extra): $22.50
- Verde Valle (900 g súper extra): $37.18
- Verde Valle (1 kg súper extra): $38.00
Reynosa
- Precíssimo (900 g extra): $16.67
- La Merced (907 g súper extra): $20.00
- Schettino (907 g súper extra): $20.50
- Schettino (900 g extra): $21.73
- Verde Valle (900 g súper extra): $35.22
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.57
Saltillo
- Precíssimo (900 g extra): $15.90
- La Merced (907 g súper extra): $20.25
- Schettino (907 g súper extra): $20.50
- Schettino (900 g extra): $24.75
- Verde Valle (900 g súper extra): $36.74
- Verde Valle (1 kg súper extra): $36.40
San Luis Potosí
- Precíssimo (900 g extra): $15.90
- La Merced (907 g súper extra): $21.00
- Schettino (907 g súper extra): $21.10
- Schettino (900 g extra): $21.10
- Verde Valle (1 kg súper extra): $38.00
- Verde Valle (900 g súper extra): $38.26
Tampico
- Precíssimo (900 g extra): $15.60
- La Merced (907 g súper extra): $20.00
- Schettino (907 g súper extra): $20.78
- Schettino (900 g extra): $20.58
- Verde Valle (900 g súper extra): $37.33
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.57
Toluca
- Precíssimo (900 g extra): $16.40
- La Merced (907 g súper extra): $20.00
- Schettino (907 g súper extra): $21.00
- Schettino (900 g extra): $21.95
- Verde Valle (900 g súper extra): $34.50
- Verde Valle (1 kg súper extra): $39.43
Tuxtla Gutiérrez
- Precíssimo (900 g extra): $15.40
- Schettino (907 g súper extra): $21.15
- La Merced (907 g súper extra): $20.67
- Schettino (900 g extra): $21.18
- Verde Valle (900 g súper extra): $38.00
- Verde Valle (1 kg súper extra): $44.53
Veracruz
- Precíssimo (900 g extra): $15.50
- Schettino (907 g súper extra): $20.50
- La Merced (907 g súper extra): $20.43
- Schettino (900 g extra): $21.68
- Verde Valle (900 g súper extra): $36.33
- Verde Valle (1 kg súper extra): $37.57
Villahermosa
- Precíssimo (900 g extra): $15.54
- La Merced (907 g súper extra): $20.00
- Schettino (907 g súper extra): $20.33
- Schettino (900 g extra): $21.15
- Verde Valle (900 g súper extra): $36.78
- Verde Valle (1 kg súper extra): $38.72
Zacatecas
- Precíssimo (900 g extra): $15.39
- La Merced (907 g súper extra): $20.20
- Schettino (907 g súper extra): $20.40
- Schettino /900 g extra): $22.22
- Verde Valle 900 g súper extra: $37.10
- Verde Valle 1 kg súper extra: $38.34
De acuerdo con este análisis, el arroz con menor precio se vende en Acapulco, donde la presentación Precissimo de 900 g alcanza los $15.11. En cambio, el precio más alto se registró en Tuxtla Gutiérrez, donde el arroz Verde Valle de 1 kilogramo está en $44.53.
Ahora que conoces cuáles son las marcas de arroz más económicas y las entidades con precios mayormente accesibles, Profeco recomienda explorar esas distintas opciones para cuidar la economía del hogar.
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Dónde comprar el kilo de arroz a menor precio, según Profeco