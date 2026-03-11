Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, informó que en el acuerdo de colaboración con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital se acordó la cooperación permanente con autoridades para la investigación y atención a víctimas a través de contactos directos entre las empresas y las Fiscalías, Ministerios Públicos y Policías Cibernéticas.

En Palacio Nacional, la secretaria indicó que el acuerdo se divide en dos fases – prevención y atención- para reforzar las acciones que garanticen una vida libre de violencias en el ámbito digital.

En la fase de prevención, detalló que habrá una revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales para su fortalecimiento. Además de generar y difundir conjuntamente la Cartilla de la Seguridad Digital.

También habrá campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias (los días 25 de cada mes, etc.), y campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes en las herramientas de denuncia de las plataformas.

Lee también FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

Indicó que también se llevarán a cabo campañas informativas en el espacio digital para generar una convivencia libre de violencias, fomentar la denuncia ante las autoridades, proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados y notificar a personas usuarias que incurran en violaciones a las normas comunitarias.

Además, habrá un fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias, educar al ecosistema de personas creadoras de contenido y a personas usuarias para fomentar un entorno digital inclusivo; también se generará información accesible para sensibilizar a las y los usuarios sobre el uso responsable de tecnología, así como robustecer estrategias de prevención con mesas de diálogo constante y trabajo conjunto.

En la fase de atención se acordó que se activarán medidas inmediatas para atender casos de violencia a través de definir, de manera conjunta los contenidos que se consideran violencias y delitos contra las mujeres basada en principios constitucionales y de derechos humanos (abuso sexual, acoso, desnudez adulta, violencia sexual).

Lee también SIP: la libertad de prensa sufrió deterioro dramático

Citlalli Hernández Mora indicó que también habrá fortalecimiento de políticas y restricciones de las plataformas relacionadas con la prohibición de publicaciones con material de abuso y explotación sexual, especialmente tratándose de menores de edad.

Se informarán las consecuencias a las y los usuarios ante la detección de contenido de abuso y explotación sexual para desincentivar las publicaciones de esta naturaleza.

La secretaria explicó que también se creará una guía para reportar contenidos y usar herramientas de protección en las plataformas digitales, y que se fortalecerán las herramientas y políticas para generar mejores espacios de reporte y denuncia a perfiles, cuentas o usuarios que infrinjan las normas comunitarias.

Destacó que también se podrán vincular los mecanismos de reporte de violencias habilitando la Línea 079 opción 1 para primeros auxilios emocionales y canalización a instituciones de atención.

Lee también Brugada enviará ley de rentas en periodo de sesiones

La Secretaria señaló que habrá cooperación con autoridades para la investigación y atención a víctimas a través de contactos directos entre enlaces entre las empresas y las Fiscalías, Ministerios Públicos y Policías Cibernéticas.

También se anunció la colaboración estratégica para el retiro de contenido violento o íntimo no consentido sin comprometer la cadena de custodia digital, y desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles, comprensibles y de fácil consulta que permitan atender casos de acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a las mujeres.

Finalmente, la titular de la Secretaría de las Mujeres resaltó que se iniciarán mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación con autoridades, instituciones académicas, expertas en derechos digitales y organizaciones sociales, para fortalecer atención a víctimas, la cooperación en los casos de violencia que impliquen delitos y la mejora de políticas relacionadas con el combate a la violencia digital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr