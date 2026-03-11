El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ocurrió tras un enfrentamiento armado luego de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se negara a entregarse y atacara a elementos militares durante un operativo.

El titular de Sedena sostuvo que las Fuerzas Armadas actuaron conforme a la Ley Nacional sobre el Uso Racional de la Fuerza, luego de que sus elementos fueran agredidos durante la operación.

“En toda operación militar se dictan órdenes generales de operaciones (…) todo el personal tiene que apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza. No pueden utilizar su armamento indiscriminadamente (…) y este fue el caso”, explicó.

Sin embargo, el general detalló que el operativo se desarrolló en dos fases y dejó un saldo de tres militares fallecidos. “Debemos recordar que, lamentablemente, ahí fallecieron dos oficiales y un elemento de tropa”, señaló.

Explicó que el primer enfrentamiento ocurrió en una zona de cabañas, donde murieron un oficial y un soldado.

Luego, las Fuerzas Especiales localizaron a Oseguera Cervantes en un área boscosa acompañado por dos escoltas.

“Rodeado, se le conminó a entregarse; él hizo fuego. Fallece un oficial. Y el resto del personal, en defensa de su vida, tuvo que hacer uso de su armamento en apego a esta ley”, afirmó Trevilla Trejo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario indicó que participaron dos equipos de Fuerzas Especiales, integrados por alrededor de 13 o 14 elementos, quienes tras el enfrentamiento brindaron atención médica inmediata tanto a militares heridos como al propio líder criminal.

“Cuando están heridos se les proporcionan los primeros auxilios (…) se pidió el apoyo de una ambulancia aérea”, explicó el secretario.

Ante cuestionamientos sobre por qué no fue capturado con vida, el funcionario federal insistió que sí se intentó su detención.

“Se intentó [capturarlo con vida], pero si está muriendo nuestra gente ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse”, sostuvo.

Añadió que todas las pruebas del operativo fueron entregadas a la Fiscalía General de la República, instancia encargada de realizar la necropsia y los peritajes correspondientes para acreditar que la actuación militar se ajustó a la ley.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la actuación del Ejército y afirmó que los elementos castrenses respondieron tras ser atacados.

“Fueron agredidos los elementos del Ejército y respondieron de acuerdo a la ley y al uso de la fuerza racional”, declaró brevemente.