A dos semanas del abatimiento de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, en Tapala, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a 61 municipios del país con mayor incidencia delictiva para echar a andar una estrategia que refuerce la seguridad en estas zonas a través de programas sociales, educativos y obras de infraestructura orientadas a atender las causas que generan la violencia.

El plan contempla la participación de autoridades federales, estatales y municipales, con acciones como construcción de preparatorias, creación de centros deportivos y culturales, mejora del alumbrado público, programas sociales y proyectos de infraestructura urbana enfocados principalmente en jóvenes y en la reconstrucción del tejido social.

De acuerdo con Raúl Armando Quintero Martínez, director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en la estrategia participan 17 dependencias federales y se destinarán recursos extraordinarios adicionales a programas ya existentes, los cuales serán evaluados hacia finales de 2026.

“Se busca no sólo disminuir los delitos, sino también la percepción de inseguridad mediante la recomposición del tejido social”, explicó el funcionario.

Destacan avances en materia de seguridad

Alcaldes que participaron en el encuentro respaldaron la estrategia federal y destacaron avances locales en materia de seguridad. El presidente municipal de General Escobedo, Andrés Mijes, señaló que su administración ha destinado cerca de 4 mil millones de pesos a seguridad pública, con énfasis en fortalecer una policía cercana a la ciudadanía y no únicamente reactiva.

Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, afirmó que en su municipio se ha logrado una reducción de 37% en la incidencia delictiva, incluidos homicidios, y adelantó que colaborarán con cualquier propuesta federal que contribuya a disminuir la violencia.

Desde Acapulco, la alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró que los niveles de violencia han disminuido de manera significativa gracias a la coordinación con autoridades federales y estatales, y subrayó que la seguridad debe abordarse desde múltiples factores, no sólo mediante acciones policiales.

En tanto, el edil de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, indicó que en ese municipio fronterizo la violencia ha bajado cerca de 40%, y explicó que la reunión permitió revisar el fortalecimiento y cumplimiento de la estrategia de seguridad.

La presidenta municipal de Ecatepec de Morelos, Azucena Cisneros Coss, destacó que en los 15 municipios mexiquenses con mayores índices delictivos opera un esquema de coordinación federal encabezado por un general de la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con autoridades estatales y comisarías locales.

A la reunión también acudió Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, y viuda de Carlos Manzo, quién era edil del territorio, asesinado en noviembre del año pasado.

