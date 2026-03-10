La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que de septiembre de 2024 -fecha en que inició su gobierno-, a febrero de este año, ha habido una reducción del 44% en homicidios dolosos, lo que significa 38 homicidios diarios menos.

La Mandataria federal destacó que en el delito del homicidio doloso hay una reducción continua mes con mes, y este febrero, indicó, es el mes más bajo de por lo menos en 10 años.

Febrero, el mes más bajo en este delito en por lo menos 10 años

Al inicio de su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que lo más importante en materia de seguridad es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto.

"La reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44%. Es una reducción continua mes con mes, y febrero es el mes más bajo de por lo menos en 10 años.

"Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad y lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto", expresó la Presidenta.

Ocho estados concentran poco más del 50% de homicidios dolosos

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que ocho entidades concentraron poco más del 50% del total de homicidios dolosos del país.

En primer lugar estuvo Guanajuato, que representó el 9.4% del total de homicidios a nivel nacional; seguido por Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México, y Oaxaca.

Baja extorsión, pero sube robo a casa habitación con violencia

Marcela Figueroa Franco informó que al comparar el bimestre de enero- febrero de 2025 con el primer bimestre de este año, el feminicidio bajó en 11.8%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego decrecieron en 10.8%; el secuestro tiene una decremento del 57.6%, y la extorsión bajó en 16.8%.

Sin embargo, reconoció que el delito de robo a casa habitación con violencia tuvo un ligero aumento del 1.9%.

"Es el único delito de alto impacto que tuvo un incremento en esta comparación entre el primer bimestre de 2025 y el primer bimestre de 2026, que realmente es un incremento menor al pasar de 10.03 delitos diarios a 10.22 con un incremento del 1.9%".

