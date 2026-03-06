Toluca, Estado de México. El pasado mes de febrero fue el que registró la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos nueve años en el Estado de México, porque solo se contabilizaron 69 víctimas, informó la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM).

La reducción es consecuencia de la estrategia de seguridad que preside la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena), en la Mesa de Paz, espacio de coordinación que sesiona diariamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Además en estas reuniones participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la FGJEM, se informa en un comunicado.

En ese comunicado se expone que de los 110 meses comprendidos entre enero de 2017 y febrero de 2026, este último periodo presenta el menor número de víctimas. En marzo de 2020 se registró el punto más alto de la serie, con 289 casos, lo que representa una disminución del 76 por ciento respecto a la cifra reportada en febrero pasado.

Se dice que la tendencia a la baja se consolidó a partir de 2019, año en que la entidad alcanzó su máximo histórico con 2 mil 859 víctimas de homicidio doloso. Para 2025, el número de casos cerró en mil 312, frente a los 2 mil 539 registrados seis años antes, lo que equivale a una reducción del 48 por ciento. En el mismo periodo, el número de víctimas pasó de 2 mil 859 a mil 519, una caída del 46 por ciento.

Durante los primeros dos meses de 2026 se han iniciado 157 carpetas de investigación por este delito: 88 en enero y 69 en febrero. De acuerdo con el reporte de la FGJEM, las cifras responden a los acuerdos establecidos en la Mesa de Paz, donde confluyen las estrategias del gobierno estatal y la federación, se agrega.

Los resultados, conforme a lo informado por las autoridades, derivan de la coordinación entre la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la participación permanente de las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales en el territorio mexiquense. se consigna en el comunicado.