Toluca, Méx.— Por unanimidad se aprobó en el pleno de la 62 Legislatura el dictamen para crear panteones verdes en el Estado de México.

En su edición impresa del 2 de marzo, EL UNIVERSAL publicó que ante la saturación de los cementerios, el gobierno mexiquense impulsó esta propuesta enviada por la mandataria Delfina Gómez Álvarez, en la que se reforma el Código para la Biodiversidad y la Ley Orgánica Municipal para impulsar procesos de inhumación sustentables, tales como entierros ecológicos o naturales, nichos verdes y otras prácticas que contribuyan a la preservación y restauración del suelo.

Se plantea que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible promueva, junto con autoridades de salud estatal y municipales, el establecimiento de estas zonas, los cuales tendrán criterios mínimos de diseño y operación como: fomentar prácticas libres de embalsamamiento antes de las 48 horas en áreas de inhumación verde; uso de ataúdes, urnas o sudarios biodegradables; planes de revegetación con especies nativas y árboles de bajo consumo de agua, determinando la proporción de áreas arboladas.

Así como inclusión obligatoria de un área de inhumación verde en los nuevos panteones; registro catastral y georreferenciado de sepulturas; cumplimiento de disposiciones legales sobre inhumaciones, incluyendo fosas comunes; participación de autoridades competentes en la difusión de estos espacios, respetando tradiciones; monitoreo de suelos y aguas subterráneas, conforme a la normatividad que sustente inhumación vertical, y cumplimiento sanitario en casos infectocontagiosos.

Los municipios podrán establecer, por sí mismos o a través de servicios concesionados, la creación de panteones ecológicos.

Tras su aprobación, las autoridades deberán trabajar en los reglamentos respectivos para regular las características y formas de prestación del servicio.

Reforma de vanguardia

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder parlamentario de Morena, Francisco Vázquez Rodríguez, destacó que “la medida no impacta negativamente en los usos y costumbres. Se requería una alternativa sostenible ante la saturación que existe en los cementerios, tenemos que irnos actualizando”.

El líder parlamentario del PAN, Pablo Fernández de Cevallos, afirmó que esta medida no implicará una carga adicional para los municipios, por el contrario, será una válvula de escape ante la saturación que existe en los panteones.

El líder del PRI, Elías Rescala Jiménez, precisó que al depender los cementerios de los municipios, requerirán de un respaldo para que puedan tener capacidades de adoptar la medida.

“Creo que lo adecuado de una política pública es que no se quede ahí, sino que se concrete con reglas de operación y presupuesto claro”, añadió.

El perredista Omar Ortega Álvarez señaló que “habrá municipios que podrán sumarse en el corto o en el mediano plazos, todo dependerá de los espacios con los que cuenten y el interés que tengan, pero hay que reconocer que es un tema vanguardista”.