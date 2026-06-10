Ocho organizaciones empresariales y de la sociedad civil de Oaxaca exigieron a los gobiernos federal y estatal que atiendan con “urgencia y responsabilidad” la problemática magisterial por las consecuencias económicas y sociales de los bloqueos que realizan los profesores dentro de su paro indefinido de labores.

En un escrito dirigido a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador Salomón Jara y a diferentes dependencias del Gobierno, exigieron que se llegue de manera pronta a una solución definitiva que dé por terminado el conflicto magisterial que se vive cada año en Oaxaca.

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“Todos tenemos el derecho constitucional al libre tránsito, el derecho a trabajar con orden, a sacar adelante nuestros negocios y a nuestras familias, es preciso reconocer que todas las causas legítimas merecen ser atendidas y que ninguna solución será duradera si deja de lado las necesidades de otros sectores de la sociedad”, señalaron.

Las cámaras empresariales y organismos civiles que firman el pronunciamiento, sostuvieron que viven diariamente las consecuencias que los conflictos prolongados generan sobre la educación, la economía, el empleo y el bienestar de miles de familias.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

“Y es que no hay justicia social en una protesta que empobrece al comerciante, paraliza al trabajador y castiga al ciudadano que nada decidió”, aseguraron.

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Los firmantes puntualizaron que respetan las causas y demandas que han dado origen a la lucha magisterial, y que todo ciudadano puede de manera libre demandar aquello que consideramos justo y su derecho a manifestarse.

Sin embargo, señalaron que cuando una causa necesita cerrar carreteras, colapsar hospitales y asfixiar negocios para ser escuchada, el problema ya no es de comunicación, es de imposición.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

“Oaxaca necesita educación, justicia, trabajo, estabilidad y oportunidades. Estos objetivos no son excluyentes; por el contrario, deben avanzar de manera conjunta para construir un futuro más próspero y equitativo para todas y todos.

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“Estos bloqueos no los están pagando los gobiernos; los están pagando los taxistas, los meseros, los niños, los comerciantes, los pacientes y las familias oaxaqueñas”.

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Por último, exigieron a los gobiernos federal y estatal compromisos que le devuelvan a Oaxaca la estabilidad social y política que dé sustento a la recuperación económica, al restablecimiento de la seguridad y la gobernabilidad democrática. “Nos merecemos todos vivir en paz”, sentenciaron.

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Las organizaciones que firman el comunicado son la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, Amigos del Centro Histórico, SKAL Internacional, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes y la Asociación de Hoteles y Moteles de la Verde Antequera.