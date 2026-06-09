Debido a que el gobierno de Jalisco no puede garantizar la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad en las labores administrativas y la eficiencia en los servicios públicos, la administración estatal publicó un decreto para que el 11 de junio, día de la inauguración en la Ciudad de México, las dependencias estatales trabajen a distancia y se suspendan las clases en todos los niveles.

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“En los próximos días nuestra entidad será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dicha celebración representa un acontecimiento de relevancia internacional que genera una importante afluencia de visitantes, un incremento en la movilidad urbana y una mayor demanda de servicios públicos, infraestructura, seguridad y transporte. Estos efectos impactan de manera directa el funcionamiento ordinario de las actividades gubernamentales, económicas y sociales en las ciudades sede y sus áreas de influencia. Por ello, es necesario implementar diversas acciones o medidas que contribuyan a garantizar la continuidad y eficiencia de las funciones gubernamentales durante la realización del evento deportivo”, justifica el decreto.

El documento establece que el trabajo a distancia no aplica para áreas de seguridad, salud, transporte público o las relacionadas con la organización del Mundial.

Además, se exhortó al sector privado y social a implementar medidas similares o de flexibilidad de horarios en sus áreas administrativas no esenciales.

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