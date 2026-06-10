Por tercer día consecutivo, autoridades capitalinas mantienen un operativo de vigilancia e inspección en la caseta número uno de Tlalpan, en la alcaldía Tlalpan, para revisar autobuses foráneos y vehículos que intenten ingresar a la Ciudad de México.

En el dispositivo participan centenares de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizan labores de resguardo, revisión preventiva y coordinación con distintas autoridades para garantizar condiciones de seguridad durante las movilizaciones previstas en la capital.

El subsecretario Arturo Medina señaló que el objetivo del operativo es verificar que existan condiciones adecuadas de seguridad y que el diálogo sea la principal herramienta para permitir expresiones pacíficas.

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“Estamos de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México. También nos acompaña la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas autoridades, implementando estas acciones preventivas para que en el espacio público la protesta social pueda coexistir con los visitantes, quienes circulan y quienes viven en la ciudad”, explicó.

Medina indicó que, tras el diálogo establecido el día anterior, las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes relevantes y se espera nuevamente el arribo de autobuses provenientes de otras entidades.

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Detalló que para este día se tiene previsto el ingreso de aproximadamente 16 camiones, una cifra similar a la registrada en jornadas anteriores. El primer día del operativo se contabilizaron 17 autobuses, mientras que el día previo fueron 16.

Sobre el posible avance de los contingentes hacia la zona centro de la capital, el funcionario explicó que primero se establecerá comunicación con los participantes y se revisarán las condiciones de seguridad antes de tomar una determinación.

Respecto a las revisiones en las unidades, señaló que se cuenta con un método establecido que busca ser exhaustivo para garantizar la seguridad de las personas que viajan a bordo.

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“El objetivo es que la revisión sea lo más integral posible y que las condiciones de quienes viajan en estos autobuses sean seguras”, afirmó.

Finalmente, el subsecretario informó que el operativo continuará durante los próximos días con la misma coordinación entre autoridades locales y federales, destacando la participación de organismos de derechos humanos para garantizar el respeto tanto a manifestantes como a habitantes de la Ciudad de México.

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mahc/LL