Naucalpan, Méx.— La incidencia delictiva en el municipio de Naucalpan registra una disminución de 16.91% en los delitos reportados en enero de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Según estas cifras, en enero de 2025 se denunciaron mil 957 delitos cometidos en territorio naucalpense, mientras que en el mismo mes de 2026 la cifra fue de mil 626, es decir, 331 casos menos.
En delitos contra el patrimonio, el registro pasó de mil 64 casos en 2025 a 758 este año, lo que representa una disminución de 28.75%.
El robo de vehículo bajó 76.09%, al pasar de 184 a 44 casos; el robo a casa-habitación disminuyó 70.37%, de 27 a ocho casos; el robo de motocicleta 74%, de 50 a 13; el robo a transportista cayó 70.59%, al pasar de 34 a 10 denuncias.
En tanto, el robo a transeúnte tuvo una baja de 38.40%, al pasar de 125 a 77 casos; y el robo en transporte público disminuyó 46.15%, pasó de 65 a 35 reportes.
En otros ilícitos, la extorsión disminuyó 80%, al pasar de 10 a dos casos; el narcomenudeo bajó 26.67%, tras haberse reducido el número de reportes de 15 a 11 casos; y el fraude registró una baja de 4.84%, al pasar de 124 a 118 denuncias.
En materia de homicidios las cifras reportaron una ligera disminución. Se contabilizaron 11 homicidios, de los cuales cinco fueron dolosos en el primer mes de 2025, mientras que en enero de 2026 fueron 10 homicidios, tres clasificados como dolosos.
