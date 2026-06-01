La fiscalía del Distrito Sur de California anunció este lunes el desmantelamiento de un narcotúnel del Cártel Jalisco Nueva Generación que se extendía desde Tijuana a una tienda minorista Buy 4 Less, en Otay Mesa, California, y la imputación de cuatro personas, que fueron detenidas.

En un comunicado, la fiscalía señaló que el túnel tiene unos 588 metros de largo, 16.7 de profundidad y 1.4 metros de altura, con paredes reforzadas, sistemas de raíles y ventilación y electricidad.

Entre los cuatro acusados hay dos mexicanos: Brandon Escalante Sandoval y Antonio Cortez; los otros dos son Gregorio Epifanio Hernández López, de San Diego, California, y José Jiménez, también de San Diego. Se les señala de conspirar para distribuir más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en 45 millones de dólares.

Lee también EU ataca otra presunta narcolancha en el Pacífico; reporta tres muertos en operación contra narcotráfico

Según una denuncia federal, los investigadores del Grupo de Trabajo sobre Túneles de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantuvieron una vigilancia regular del almacén de Buy 4 Less desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026 debido a la actividad sospechosa que se observaba allí.

El 29 de mayo se realizó la operación tras verificar que se extrajeron de la tienda paquetes sospechosos y se introdujeron en una furgoneta y dos camiones.

More than a ton of cocaine seized in connection with subterranean tunnel announced today by the U.S. Attorney's Office and the Homeland Security Task Force. Estimated value: $45 million. pic.twitter.com/CHRB62OxOA — US Attorney CAS (@SDCAnews) June 1, 2026

Según el comunicado, se encontraron: 173 paquetes de cocaína en uno de los camiones; 423 en otro y 255 paquetes en la furgoneta.

“Esta investigación y esta incautación suponen un duro golpe para el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El descubrimiento y desmantelamiento de este sofisticado túnel transfronterizo, junto con la incautación de más de una tonelada de cocaína, ponen de relieve el compromiso y la colaboración de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF)” declaró en el comunicado Kevin Murphy, agente especial al mando en funciones de HSI San Diego.

Lee también Cártel del Noreste en la mira de EU; va por 12 de sus líderes

“Las organizaciones criminales siguen buscando formas de explotar nuestra frontera, pero subestiman la determinación de los hombres y mujeres que la protegen”, afirmó Justin De La Torre, agente jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos del sector de San Diego. “El descubrimiento de este túnel es una prueba de nuestras sólidas alianzas y del compromiso inquebrantable de las fuerzas del orden a ambos lados de la frontera”, añadió.

Exit on U.S. side of cross-border tunnel announced today by U.S. Attorney's Office and partners. The subterranean passageway, stretching from Tijuana, Mexico to the purported retail store near the Otay Mesa Port of Entry known as “Buy 4 Less,” is estimated to be about 1,933 feet… pic.twitter.com/xmIq3XGo30 — US Attorney CAS (@SDCAnews) June 2, 2026

Kelly Martínez, sheriff del condado de San Diego, aseveró que “la colaboración entre las fuerzas del orden es la columna vertebral para desmantelar los sofisticados cárteles transnacionales de la droga, ya que estas organizaciones se apoyan en vastas cadenas de suministro ilícitas que abarcan múltiples jurisdicciones. Las operaciones conjuntas desarticulan las redes de tráfico, estrangulan los flujos financieros ilícitos e impiden que los cárteles transnacionales se aprovechen de las lagunas jurisdiccionales”.

Según el comunicado, desde 1993 se han descubierto 99 pasadizos subterráneos en el Distrito Sur de California. De ellos, 28 se consideraron sofisticados. El último túnel operativo descubierto en el Distrito Sur de California data de 2022.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa