La mañanera de Sheinbaum, 10 de marzo, minuto a minuto

El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa (Defensa), destaca que las fuerzas armadas están apegadas a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, es decir, que no pueden usar el armamento indiscriminadamente. Relata que durante el operativo contra "El Mencho" se vieron agredidos y en la necesidad de responder del mismo modo.

Menciona que durante la necropsia de ley que hace la Fiscalía General de la República se confirmaron los hechos.

"Se intentó, se intentó, pero sí se está muriendo nuestra gente; ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Ahora, por las características propias de este delincuente (El Mencho), es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaba mucho armamento", destaca el general.