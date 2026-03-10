La mañanera de Sheinbaum, 10 de marzo, minuto a minuto

Más Información
Este martes 10 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más importantes del país.
Nación 08:58 AM
Sheinbaum podría ir a Brasil
"Es probable que vaya a Brasil [...] Tendría que ser antes de junio", dice Sheinbaum sobre invitación de Luiz Inácio Lula, presidente de Brasil.
Nación 08:47 AM
Cocaína asegurada en Guerrero está asociada a Cártel de Sinaloa
Sobre el aseguramiento de 2 toneladas de cocaína en las costas de Guerrero, García Harfuch dice que se tiene asociado al Cártel de Sinaloa.
Nación 08:47 AM
Sheinbaum dice que hay entendimiento desde antes, con EU
"Es lo que él decidió. Nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos", dice Sheinbaum Pardo sobre la conformación de un grupo de países latinoamericanos de derecha por parte de Donald Trump.
Nación 08:23 AM
Sheinbaum descarta iniciativa, en el corto plazo, a las fiscalías
La Presidenta menciona que la fiscal Ernestina Godoy presentará su plan de trabajo, que incluye el fortalecimiento de la FGR "que va a dar ejemplo a las fiscalías estatales"; descarta enviar iniciativa para el caso de las fiscalías.
Nación 08:09 AM
Defensa intento atrapar a "El Mencho" con vida
El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa (Defensa), destaca que las fuerzas armadas están apegadas a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, es decir, que no pueden usar el armamento indiscriminadamente. Relata que durante el operativo contra "El Mencho" se vieron agredidos y en la necesidad de responder del mismo modo.
Menciona que durante la necropsia de ley que hace la Fiscalía General de la República se confirmaron los hechos.
"Se intentó, se intentó, pero sí se está muriendo nuestra gente; ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Ahora, por las características propias de este delincuente (El Mencho), es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaba mucho armamento", destaca el general.
Nación 08:03 AM
Paz en Medio Oriente
"Lo mejor sería que llegáramos a la paz lo antes posible, no solo por lo económico, sino por las vidas", dice Sheinbaum Pardo sobre el posible aumento del precio del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente.
Nación 08:00 AM
Empresarios nórdicos se reunirán con Sheinbaum
La Presidenta dice que empresarios nórdicos estuvieron viendo al gabinete económico. Señala que hoy se reunirá con ellos, pues están interesados en invertir en México.
Nación 07:55 AM
SSPC destaca trabajo conjunto con autoridades federales y estatales
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destaca el trabajo conjunto con las autoridades federales y estatales.
Del 1 de octubre del 2024 al 28 de febrero del 2026 se han obtenido los siguientes resultados:
- Se han detenido 46 mil 400 personas por delitos de alto impacto
- Se han asegurado 24 mil armas de fuego
- Se han asegurado 346 toneladas de droga
- Ejército y Marina han desmantelado 2 mil 318 laboratorios calndestinos
Menciona que esto ha tenido un impacto directo en la violencia en el país.
Nación 07:45 AM
Segob presenta avances en Estrategia Nacional de Seguridad
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presenta los avances en la Estrategia Nacional de Seguridad para hacer más seguro el territorio.
Informa que en el amrco de "Atención a las causas" se realizará la construcción de nuevos bachilleratos, así como la puesta en marcha del programa "Jóvenes unen al barrio".
Nación 07:34 AM
Marcela Figueroa destaca baja de homicidio en 44%
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirma que hay una disminución del 44% en homicidios. Destaca que este febrero de 2026 ha sido el más bajo en 11 años.
Hay ocho entidades que concentran el homicidio doloso del país:
- Guanajuato
- Sinaloa
- Chihuahua
- Baja California
- Morelos
- Veracruz
- Estado de México
- Oaxaca
En comparación del primer bimestre del 2025 con el de 2026, 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario.
Respecto a delitos de alto impacto, de septiembre de 2025 a febrero de 2026 ha habido una baja del 28% en promedio diario, menciona.
Nación 07:27 AM
Inicia conferecia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Adelanta que hay una reducción en homicidios del 44%, "es una reducción continua mes con mes".
mahc
