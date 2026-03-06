La Marina Armada y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Marcelino “N”, alias El Marce, presunto líder del grupo delictivo Unión de Líderes Independientes para los Problemas Sociales (ULIDEPS), vinculado a actividades de extorsión y secuestro exprés en el municipio de Ecatepec.

Derivado de trabajos de coordinación y labores de inteligencia, elementos navales y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aprehendieron al presunto generador de violencia en inmediaciones del fraccionamiento Las Américas, en dicho municipio del Estado de México.

Al momento de su detención se le aseguraron dos cargadores abastecidos calibre 5.56 x 45 mm; 57 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45 mm; siete cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm, así como aproximadamente 1.5 kilogramos de sustancia sólida cristalina con características similares a la droga conocida como cristal.

Aseguramiento de artículos presuntamente pertenecientes a "El Marce". Foto: Cortesía.

Además de una báscula gramera, dos teléfonos celulares, una pechera táctica color verde olivo, diversas tarjetas presuntamente utilizadas para cobro de préstamos tipo “gota a gota”, stickers de grupos de choque identificados en la zona de Ecatepec y una cartera con diversas tarjetas bancarias e identificaciones personales.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Marcelo “N” se desempeñaba como líder de la organización delictiva denominada ULIDEPS, relacionada a actividades de extorsión y secuestro exprés en la zona.

Era considerado objetivo prioritario generador de violencia en ese municipio y presuntamente mantenía vínculos con Guillermo Fragoso Báez, líder de la organización USON, actualmente prófugo de la justicia.

