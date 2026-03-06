Más Información
Tres personas fueron detenidas y vinculadas a juicio como presuntos responsables del asesinato del comunicador poblano Shalom Salomón Ordoñez, el cual fue privado de la vida en junio del 2025
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó la detención y posterior vinculación a proceso de José Humberto N., Jesús N. y Ricardo N., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
A los tres se les señala del crimen del comunicador ocurrido el 23 de junio del año pasado en el municipio de Cuetzalan, donde la víctima operaba la página de Facebook Shalom Cuetzalan Producciones.
De acuerdo con la investigación, ese día los hoy imputados presuntamente privaron de la vida a Shalom mediante disparos de arma de fuego.
Tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los tres imputados, imponiéndoles como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.
