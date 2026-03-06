Silao. - Un policía municipal murió en un hospital tras ser atacado a balazos en el exterior de las instalaciones de Seguridad Pública de Silao conocidas como “El Pentágono”, en la colonia Los Fresnos.

El Gobierno Municipal informó que fue un “ataque directo” contra el oficial, quien al concluir su turno intentó resguardarse en el inmueble de Seguridad.

Detalló que la agresión ocurrió afuera del edificio de Seguridad Pública y que el policía se encontraba a bordo de un vehículo.

El agente fue trasladado al Hospital General de esta ciudad en donde falleció cuando recibía atención médica.

El evento criminal se registró pasadas las 9:00 de la noche de este 5 de marzo.

Elementos de la corporación identificaron a su compañero caído como Guadalupe Zúñiga.

Esta semana se han suscitado cinco ataques de grupos delictivos y enfrentamientos de civiles en contra de policías municipales y del estado en las ciudades de Silao, Pénjamo y Yuriria, con el saldo de tres oficiales muertos y seis lesionados, dos de ellos agentes de Investigación Criminal y dos más policías estatales.

