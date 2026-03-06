Guanajuato.— En su Segundo Informe, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que Guanajuato va por la ruta correcta en la lucha para lograr la paz con resultados y anunció la consolidación de la estrategia de seguridad CONFIA para seguir bajando los indicadores delictivos.

En la Velaria de la Feria, destacó la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen, como el camino a seguir porque los resultados son claros, sostenibles.

“Me comprometí a construir un nuevo comienzo en seguridad y lo hemos hecho a través de la estrategia CONFIA. Esta apuesta por la inteligencia y la colaboración estrecha con las fiscalías, las Fuerzas Armadas, el gobierno federal y los municipios, nos ha permitido registrar en febrero la cifra más baja de homicidios en los últimos ocho años”, acotó.

Dijo que bajó a más de la mitad el promedio diario de homicidios. “Vamos a redoblar el compromiso y a seguir demostrando, con resultados, que Guanajuato sí puede vivir en paz”.

Admitió que falta mucho por hacer. Hay delitos que duelen profundamente a la sociedad, y entre ellos mencionó las extorsiones, tras señalar los esfuerzos del Escuadrón Antiextorsión.

Gobernadora todoterreno

La panista señaló que las personas y las familias están en el centro de todas las decisiones de su administración; de un gobierno que no es de escritorio, sino de territorio, que sale a las calles, a los municipios, donde hace falta para atender y escuchar. Dijo que es una gobernadora “todoterreno” y que es todo corazón.

“Hoy hemos llevado obras de infraestructura social que tanto necesitan las familias, como agua potable, drenaje, electrificación, pavimentación de calles, de rehabilitación de caminos y espacios públicos”.

Puntualizó las acciones de inclusión social para reducir las brechas de desigualdad existentes y que se abran oportunidades de desarrollo para todas las personas, para las más vulnerables.

Potencia económica

Libia Dennise resaltó que Guanajuato se consolida como una potencia industrial y la quinta economía de México, a pesar de que se vivió un año turbulento por la imposición arancelaria.

Las empresas, dijo, mantienen su confianza en esta entidad. En los 17 meses de su administración se han captado más de 3 mil 705 millones de dólares a través de 48 proyectos de inversión, 46% de la meta sexenal; estas inversiones representan más de 11 mil empleos.

Aliada de las mujeres

La gobernadora sostuvo que su gobierno es y seguirá siendo un aliado de las mujeres, al pasar de 20 a 27 programas de la estrategia Aliadas; uno de ellos es la Tarjeta Rosa, con 260 mil beneficiarias, que no sólo reciben un apoyo económico, sino que también atención médica, servicios del hogar, ayuda funeraria y apoyo vial.

Además, reiteró su postura de “cero tolerancia al acoso” y presentó una iniciativa de reforma a la ley para que el acoso cometido por servidores públicos sea considerado una falta grave, porque quien agreda a una mujer será investigado y sancionado con toda la fuerza”.

Expuso que en Guanajuato se ha consolidado el mejor Sistema Estatal de Salud de México, y es campeón nacional en vacunación infantil contra el sarampión y contra la influenza estacional.

Dijo que se han aplicado 3 millones de dosis a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, y citó los apoyos que se otorgan a los adultos mayores a través de Grandes Sonrisas y Ya Veo Bien, con la entrega de prótesis dentales y cirugías de cataratas.

Asimismo, anunció la nueva estrategia Grano del Bajío, en la que se unen gobierno, industria y productores para proteger el precio de la tortilla y garantizar la compra y con ello el ingreso de los hogares.