Silao, Gto.- La tarde de este miércoles, dos agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado resultaron heridos en un en la carretera Silao-Irapuato, en la comunidad San Andrés de la Maraña.

Los agentes realizaban labores de investigación en la zona. Ambos ingresaron a una institución hospitalaria con diversas lesiones producidas por los .

La Fiscalía General del Estado informó que mantiene un intenso despliegue ministerial para ubicar a los responsables, mientras peritos forenses recaban indicios balísticos.

Lee también

En la operatividad contribuyen elementos de las Fuerzas del Estado y de la Guardia Nacional, con el propósito de dar con el paradero de los responsables y detenerlos.

En un comunicado, la fiscalía estatal reportó que los agentes heridos se encuentran recibiendo atención médica, además repudió la perpetrada en su contra.

Este es el tercer ataque armado registrado contra elementos de Seguridad entre el 1 y el 4 de marzo de 2026; éstos ocurrieron en Yuriría, Pénjamo y Silao, con el saldo de dos policías municipales muertos, dos oficiales heridos y dos agentes de Investigación Criminal lesionados.

aov/cr

