Agentes de la Fiscalía General de la República aseguraron, en dos cateos realizados en el puerto de Veracruz, 50 máquinas tragamonedas, las cuales se suman a las cien decomisadas tan sólo en el mes de febrero.

De acuerdo con un reporte oficial, la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Veracruz, solicitó y obtuvo del juez de Control autorización para la ejecución de una orden de cateo para dos inmuebles ubicados en el municipio de Veracruz en atención a una denuncia ciudadana sobre menores de edad haciendo uso de maquinitas tipo minicasino.

A través de la Policía Federal Ministerial, la FGR ejecutó las órdenes de cateo, en coordinación con elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Marinos y Policía Estatal.

Máquinas aseguradas en Veracruz (04/03/2026). Foto: Especial

En el primer domicilio ubicado en la colonia Centro del municipio de Veracruz, los efectivos federales aseguraron 30 máquinas tragamonedas, tres cajas con cerradura, un bote de plástico con numerario, el inmueble y un DVD.

En el segundo inmueble, las autoridades logaron el aseguramiento de 20 máquinas tragamonedas, tres cámaras de videovigilancia y el inmueble.

El aseguramiento, se suma a una serie de operativos que se vienen implementado en territorio veracruzano, en los cuales –al menos en el mes de febrero- se aseguraron cien máquinas tragamonedas.

Los operativos y aseguramientos han ocurrido en los municipios de Coatepec, Xalapa, Veracruz, Cosamaloapan y Orizaba.

Aseguran locales tragamonedas en Veracruz (04/03/2026). Foto: Especial

