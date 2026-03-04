Más Información

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan elecciones; la reforma electoral, en claves

Prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan elecciones; la reforma electoral, en claves

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

Agentes de la Fiscalía General de la República aseguraron, en dos cateos realizados en el puerto de Veracruz, 50 , las cuales se suman a las cien decomisadas tan sólo en el mes de febrero.

De acuerdo con un reporte oficial, la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Veracruz, solicitó y obtuvo del juez de Control autorización para la ejecución de una orden de cateo para dos inmuebles ubicados en el municipio de Veracruz en atención a una denuncia ciudadana sobre menores de edad haciendo uso de maquinitas tipo minicasino.

A través de la Policía Federal Ministerial, la FGR ejecutó las órdenes de cateo, en coordinación con elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Marinos y Policía Estatal.

Máquinas aseguradas en Veracruz (04/03/2026). Foto: Especial
Máquinas aseguradas en Veracruz (04/03/2026). Foto: Especial

Lee también

En el primer domicilio ubicado en la colonia Centro del municipio de Veracruz, los efectivos federales aseguraron 30 máquinas tragamonedas, tres cajas con cerradura, un bote de plástico con numerario, el inmueble y un DVD.

En el segundo inmueble, las autoridades logaron el aseguramiento de 20 máquinas tragamonedas, tres cámaras de videovigilancia y el inmueble.

El aseguramiento, se suma a una serie de operativos que se vienen implementado en, en los cuales –al menos en el mes de febrero- se aseguraron cien máquinas tragamonedas.

Los operativos y aseguramientos han ocurrido en los municipios de Coatepec, Xalapa, Veracruz, Cosamaloapan y Orizaba.

Aseguran locales tragamonedas en Veracruz (04/03/2026). Foto: Especial
Aseguran locales tragamonedas en Veracruz (04/03/2026). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]