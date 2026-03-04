Tres de los cinco implicados en el asesinato del matrimonio de poblanos Alexandro N. y Karina N. -un caso que conmocionó a la sociedad-, fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de homicidio.

Se trata de Christian N., Alejandro A. N. y Miriam N., tres de los cinco aprendidos por la muerte de ambas víctimas, quienes a finales del mes de febrero fueron privados de la libertad y luego asesinados en Tlaxcala.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que durante el pasado lunes y martes, en continuación de audiencias iniciales, un Juez de Control determinó vincular a proceso a los tres detenidos.

Durante las audiencias, la autoridad judicial determinó además imponer medidas cautelares de prisión preventiva.

Lee también Cae en Pachuca familia dedicada al narcomenudeo y robo de combustible; son padres y hermanos del líder criminal "El Chelo"

El crimen de ambos padres de familia conmocionó a la sociedad poblana, la cual recibió la noticia de su asesinato cuando aún no salían del estupor por el ataque armado ocurrido –una semana antes- a las afueras de un antro en una de las zonas de mayor afluencia turística de la ciudad de Puebla, el cual dejó tres jóvenes asesinados y cinco heridos de bala.

Las dos víctimas fueron reportadas como desaparecidas el jueves 19 de febrero y familiares y amigos habían emprendido una intensa campaña para poder ubicar con vida al matrimonio.

Sin embargo, las autoridades poblanas reportaron que ambos habían viajado a Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de Karina y -de acuerdo con videos de seguridad- privados de la libertad en Tlaxco, Tlaxcala y luego sus cuerpos abandonados en un paraje ubicado en los límites de ambas entidades.

Lee también Asesinan a líder ganadero de Colima; Fiscalía estatal abre carpeta de investigación

Ante los hechos, las fiscalías de las dos entidades iniciaron investigaciones y colaboración para dar con los responsables, así como el móvil de los hechos. Uno de los principales móviles del crimen apuntan al socio de la víctima, quien habría sido el autor intelectual del doble crimen debido a una enorme deuda.

Tras las indagatorias, cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en la privación ilegal y posterior asesinato. Autoridades ministeriales de Puebla y Tlaxcala lograron la aprehensión de una mujer y cuatro hombres, entre ellos el ex socio del padre de familia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr