Pachuca.- Durante una diligencia de cateo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Procuraduría de Justicia detuvieron a cinco integrantes de una familia que presuntamente se dedicaban al narcomenudeo y al robo de combustible. Los detenidos son padres y hermanos de “El Chelo”, líder de un grupo delictivo en la zona de Tula, quien fue capturado en noviembre del año pasado.

El pasado 6 de noviembre, durante un operativo policiaco encabezado por la Procuraduría de Justicia, fueron aprehendidas seis personas y se rescató a una víctima. Entre los detenidos se encontraba R. E. R.M, alias “El Chelo”, líder de la célula delictiva y considerado objetivo prioritario para el gobierno del estado. Este día, el resto de sus familiares fueron capturados en la capital de la entidad.

Se informó que ya se mantenía una investigación sobre las actividades de este grupo delictivo, al que pertenecían los familiares de “El Chelo”, entre ellos su padre R. E. R. G; quien era empleado de Pemex.

Lee también Incendio forestal en Miquihuana, Tamaulipas, ha sido controlado en un 70%: Protección Civil; es área de la Mariposa Monarca

En esta acción también se aseguró a su madre, de iniciales M. L. M. E., a dos de sus hermanos y su cuñada, identificados con las iniciales E. D. R. M., R. Y. R. y A. G. E. Según se señaló, la diligencia se desarrolló en un domicilio ubicado en la zona sur de la entidad, en el fraccionamiento Explanada Sur, donde desde hace tres semanas se habían establecido como nuevos residentes.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, las indagatorias que dieron origen a la ejecución del cateo surgieron de una carpeta de investigación por el delito de narcomenudeo. Durante la intervención se les decomisó un arma de fuego larga, cartuchos útiles, así como marihuana y cristal.

Inmueble asegurado tras la detención (04/03/2026). Foto: Especial

Lee también Estudiantes de la UAEM regresan a las calles de Cuernavaca para condenar feminicidio de Kimberly; exigen salida de la rectora

Se indicó que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, quien solicitará fecha y hora para la audiencia inicial, en la que se formulará la imputación correspondiente.

La autoridad reiteró que esta célula delictiva operaba en la región de Tula y que en las últimas semanas se había trasladado a la capital del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr